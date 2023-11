EDF (F) | Blå liste for Norge

Vi har ventet på den, og her er den. Etter at Frankrike vant turneringen, slapp Olivier Krumbholz listen over 18 spillere som skal konkurrere i verdensmesterskapet i 2023.

Den franske treneren vil ha mye hodepine, spesielt med tanke på prestasjonene til hans forskjellige spillere. Alle de inviterte svarte med stort engasjement og besluttsomhet. Det var 20 av dem, nå er det bare 18 igjen, og her er de:

Forsvarere: Camille Debucet (Mets Handball) – Laura Glaser (CSM Bucharest) – Hatado Sago (Mets Handball)

Venstrefolk: Coralie Lasource (Brest Bretagne Handball) – Chloe Valentini (Metz Handball)

Venstreback: Arlene Connor (Rapid Bucharest) – Grace Zadi Tuna (CSM Bucharest)

Midthalvdel: Léna GRANDVEAU (Neptunes de Nantes) – Tamara HORACEK (Neptunes de Nantes) – Méline NOCANDY (Paris 92) – Estelle NZE MINKO (c) (Gyor Audi ETO KC)

Pivoter: Sarah Bukit (Metz Handball) – Pauletta Foppa (Brest Bregne Handball) – Orion Ondono (Neptunes de Nantes)

Høyre bak: Laura Phillips (CSM Bucharest) – Deborah Lasource (Paris 92)

Høyre ving: Lucie Granier (Metz Handball) – Alicia Dublanc (Brest Bretagne Handball)

For de som ikke har det, er det det Tjaz Chambertin Og Orlane Ahanda Så hvem vil gå glipp av denne kampen, men forbli hos treneren i tilfelle skade i laget.

Theo Allium