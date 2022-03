EDF (M) | Frankrike beseiret Norge

For å komme tilbake til feltet gjorde Frankrike det korte arbeidet med Norge. Et angrepsspill, felles seier og neste test mot Danmark i morgen (37-29).



To måneder senere deres Fjerdeplass i Euro, The Blues var tilbake på banen for Golden League. På denne danske scenen var ikke det franske laget fri for nederlag eller skader. Hvis valgtFritatt fra Nikola Karabatic CityNicholas Turnat ble skadet Ledet til Theo MonarKalles Gerardine Til Kevin BonahoeUttak av Hugo Descat og Valentin Porte aktivert Utvalg av Montpellier Julien Bos Og Matthew Griffith. Pariseren, som led av forstuinger, ville til slutt ikke bli rehabilitert.

Seriøse franskmenn fra begynnelsen

Det første møtet, i ettermiddag, står på menyen for de norske franskmennene. Norge, som ikke har Sakoshen, Johannessen, Bergert eller Pijorsen, men i likhet med Frankrike, anser alle sine ansatte for å bidra. Men helt fra begynnelsen av møtet hevdet Guillo Gills menn sin overlegenhet. Kentin Mahe og Tika Mem I rollen som angrepsledere skapes det raskt et gap til det når 5 enheter (9-4, 11). Forsvaret rundt Carl Conan er kompakt, aggressivt, og skandinavene er uten løsninger på dette tidspunktet, mens de blå liker å angripe på avstand og servere kaviaren på deres fremre base.

InngangsportEmil Imskart I de motsatte burene, etter Severas avgang fra skade, er Christian Berg veldig flink til å komme tilbake, med en liten resesjon med franske rotasjoner (10-7, 16). Men foran, Wesley Bartin Får mer fart, og før han spiser opp nordmennene i flere kontringer, skinner gjennom den ekle Sebastian Barthold på straffe. I angrepet, Melvin Richardson Skyt dødelige piler fra 9 meter og, etter en forlengelse på to støtter (19-14, 30′), haug opp mål til siste spenn på summeren.

Den andre ensidige handlingen

Andre akt ville være nesten en vei ut, og det franske forsvaret ville bli enda tøffere. Ingenting ble gitt til nordmenneneAymeric Minne, Går inn i pausen og styrer angrepet hans strålende. Et kvarter fra slutt økte Minne, Lagarde så nedtellingsintervallet til 9 enheter (29-20, 46). Kontanttid er en begivenhet, og Evin Tongan Hvor Av Tobias Grundel Installer noen missiler for å redusere ladningen. Men den franske marsjen stoppet ikke. Theo Monar Han plantet to mål for å berolige seg selv og sjekke sin gode andre periode. På slutten av et intenst og kontrollert møte, med unntak av Julian Bose og Nedim Remily, som var på benken, kunne hele laget delta i seieren (37-29) Legg merke til det utmerkede spillet til den norske venstrehåndsspilleren Sebastian Barthold Med 8 mål på 11 skudd.

Etter denne enorme og inspirerende suksessen for fremtiden, må Guillaume Gille og hans menn møte en ny test av en annen evne. Danmark. Vi sees i morgen kl 16.00.

Antoine Piolet