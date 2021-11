EDF (M) | Frankrike vant mot Norge

I den andre kampen i Golden League møter Frankrike Norge! Sander Sagosen og Harald Reinkind setter til side, Blue Youth møter Norge etter et logisk nederlag mot Danmark. Denne gangen vant Frankrike med god margin (25-31).

En utmerket avgang fra franskmennene

De to lagene, som nå kjenner hverandre godt, er takknemlige for den gode holdningenArthur Lenne Frankrike åpner publikumsscore: Descott Konverterer de første syv yardene av kampen, og Yannis Lenne Går rett mot en ball (0-2, 3). Nordmennene avgjorde flere ganger på langskudd, Rambo først etter Peterson. Blues holder to skritt foran, spesielt takk Kevin Bonaphone Og flere tellere, spesielt for Descat (5-8, 13). Forsvaret er bra, keeperne er der og er misunnelige, de blå viser det beste ansiktet mot Danmark.

Frankrike var stille og tvang Berge ut for første gang, 3 mål bak (8-11, 19). Da hans menn så den offensive evnen, klarte de ikke å kontrollere de franske angrepene til tross for rotasjonene. Vi bytter enheten til den franske siden av Benoit Sjokk Topp 3. Dessverre var de blå forvirret på slutten av første periode og Norge tettet luken før pause (13-17 MT). Theo Monar utmerker seg allerede i angrep med 4 mål. Blueskampen er god, viser lyst: den presser ballonger og vi angriper i forsvar.

Kontinuitet og sykluser

Andre omgang starter igjen på samme standard selv om hele syv endringer. Theo Monar fortsetter sin angrepsseremoni med en leder som er kjent for ham, sammen med to kaviarer av Aimeric Minne (16-21, 38). Gapet utvides sakte, Desponet Reagerer best på lagkameratens handling og kaster missilet til Minne +6 (18-24, 43).

Til tross for at det var bra i en kort periode, finner Blues effektivitet og konsistens i forsvaret, Lykke til Han scoret sitt første mål for det franske laget (21-27, 52). Til tross for noen tilbakeslag på begge sider, viste Frankrike et vakkert ansikt i denne Golden League-kampen. Logisk nok var de blå mot Norge, misunnelige (25-31, SF). Ingen skader, og en grundig gjennomgang av personalet: en travel uke før de returnerer til klubbene sine.

Kampstatistikk:

Norge – Frankrike 25-31 (13-17)

Trondheim Spektrum, 3500 seere

Dommere: b. Mandak, M. Rudinsky (Slovakia) Norge:

Norge : Saeveras (7 stopp / 24 Mars dont 1/3 pen), Bergerud (2 arrestasjoner / 16 Mars dont 0/1 penn) / Nikolaisen, Aga, Barthold (4/5 dont 2/2 pen), Reitan (2/4 ), Fredriksen, Overby (1/1), Tonnesen (3/5), Aar, Bjørnsen (1/1), Gullerud (3/6), Pettersen (4/10), Gulliksen (3/4), Blonz ( 1/2 dont 1/2 penn), Rambo (3/6)

Midlertidige unntak: Rayton (27′), Kulliksen (35′), Aga (41′), Overby (54′) Frankrike:

Frankrike : Bonnefoi (8 arrêts / 21 tirs dont 0/2 pén), Desbonnet (6 arrêts / 18 tirs dont 0/1 pén) / Y. Lenne (3/3), Minne (4/8), Bos, Prandi (1) / 1), Mahe (3/6), N’Gessan (1/3), Descott (4/5 dont 2/2 penn), Port (1/2), Countdown (3/4), Nahi (3 / ) 5 dont 1/2 penn), Monar (6/8), Conan, Toby (1/1), Aquavillo (1/1), en. Lenne

Midlertidige unntak: a. Lenne (8 ‘, 15′), Mahe (28′), Conan (34’, 45 ‘), Countdown (39’)

Julian Patry