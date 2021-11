EdF (M) | Guillaume Gille tar med et oppfrisket lag til Norge

2021/22-utgaven av Golden League, der det franske herrelaget starter i Norge denne helgen, er den siste kampen Tricolors skal delta i. Så det franske håndballforbundet ble organisert i samarbeid med det norske og det danske forbund, ivrige etter å beskytte sine spillere mot den helvetes farten konkurransen påførte. Døtrene til Olivier Krumbolz skal sist spille i en Golden League i 2022/23, og de drar. “Det er en kostbar beslutning for oss, det gjør våre skandinaviske allierte trist, men det er viktig for spillerne våre. De har mindre reiser, mindre tretthet og de vil være nærmere det som skjer i 2024. Sjefen for FFHB forklarer Philip Bana. Som forberedelse til OL i Paris i 2024 vil franske lag ofte spille i Frankrike.

To dager før det siste møtet før Euro 2022 mot Norge, er de olympiske mesternes neste møte med publikum berammet til 7. januar mot Zambezi i Egypt.

Venter, Guillaume Gille Hun har valgt å ta med seg et veldig ungt antrekk til Norge denne helgen. Av de sytten spillerne som gikk ombord på flyet, hadde tre ikke på seg den blå trøyen i A (Julian Bass, Luke Toby, Arthur Lenne) og bare fire hadde et valg. Valentin Porte vil være kaptein for dette nye blå teamet, sammen med andre ledere Kentin Mahe, Timothy N’Cussan og Hugo Desktop. “Disse unge spillerne og hjemvendte vil få muligheten til å evaluere seg selv på den internasjonale arenaen. Vi kan gjøre en flott medarbeideranmeldelse ” Treneren som valgte å pensjonere de mest trengte spillerne fra i sommer forklarer. Kun seks spillere i Tokyo skal være med på Trondheimsturneen: Rémi Desbonnet, Timothey N’Guessan, Kentin Mahé, Nicolas Tournat, Valentin Porte og Hugo Descat.

Team:

Forsvarere: Kevin BONNEFOI (Montpellier HB) – Remy Desponet (Usam Nims Card)

Venstre: Hugo Descott (Montpellier HP) – Dylan Nahi (Keells)

Venstreback: Jean-Jacques ACQUEVILLO (Usam Nîmes Gard) – Carl Conan (Pays d’Aix University Club) Timothey N’GUESSAN (FC Barcelona) – Élohim PRANDI (Paris SG HB)

Halvsentre: Kentin MAHÉ (Veszprem) – Aymeric MINNE (HBC Nantes)

Pivoter: Arthur Lenne (Montpellier HP) – Theo Monar (HBC Nantes) – Nicholas Turnett (Keells)

Rett tilbake: Julian BOS (Montpellier HB) – Luke Toby (Usam Nimes Card)

Høyrehendte: Benoit County (Paris SG HP) – Yannis Lenne (Montpellier HP) – Valentine Port (Montpellier HP, hatt)