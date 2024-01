EDF | O. Krumbholz «Vi skal spille hardt mot Norge og prøve å komme først i mål…»

Med Frankrikes seier over Sør-Korea i kveld og Norges seier over Slovenia, har Les Bleus allerede kvalifisert seg til VM-kvartfinalen i forkant av søndagskveldens oppgjør med Norge..

Rapporter etter kampen mot Korea

Olivier Krumbolz : «Vi måtte vinne denne kampen for å kvalifisere oss og vi gjorde det, så det er perfekt. Vi hadde allerede slått Korea i forberedelsene så vi var litt redde for at jentene skulle ta denne kampen på feil måte, men det var det ikke saken … Det var ikke sånn. Starten på kampen var kanskje litt treg.» , kanskje vi var litt smartere, men vi forsvarte oss bra, vi stoppet dem ofte, Arlene var veldig god, veldig skarp , hun var en av spillerne. Vi ville starte Camille og Orion, for det er ikke lett å være sytten eller atten år, ikke leke og smile hele tiden. Sånt. Jentene er kvalifiserte til kampene, men ikke spiller. Vi er på marsj foran Norge og vi prøver å avslutte dem først. Denne kampen kommer til rett tid for å se hvor vi er.

Laura Phillips : «Jeg er veldig glad for å finne laget igjen, følelsene er gode med null smerter. Selv om jeg kun har vært på tribunen i to kamper, kjenner jeg umiddelbart at jeg mister rytmen litt, så det er flott å kunne spille raskt igjen, det å ikke kunne spille gjorde meg litt bekymret og sint. Vi har det, men det er en annen kamp i Korea, med store kamper etter å ha fått motstanderen til å sove litt. har kommet videre og jeg har en følelse av at vi vil finne ut hvor vi er på søndag. Ingen fornærmelse for noen, Norge kommer til å være på et annet nivå sammenlignet med våre tidligere motstandere. De er en stor konkurrent nå. Det er godt å spille dem i en viktig kamp, ​​men uten for mange konsekvenser i fremtiden.»

Orion Ondono : «Jeg er veldig glad for at vi nesten kvalifiserte oss til kvartfinalen og den gode seiersrekken fortsetter, så det er en bonus. Personlig jobber jeg mye på trening, men jeg er veldig glad for å kunne være med på dette. På kvelden går vi mer i kampen enn på trening. Jeg har mange baller. Det var, jeg prøvde å gjøre mitt beste, jeg var i stand til å uttrykke meg i forsvar, som er et område jeg elsker. Deretter vi måtte gå distansen fordi Sarah tok det røde kortet raskt. Men det gikk bra. Det er alltid komplisert i en kamp å trene og prestere bra bare den dagen vi ringer deg. . Du må være på punkt umiddelbart.»

Kommentarer samlet inn via FFHB-nettstedet.