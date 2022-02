[EDF-U19F] Hardray gir seier over Norge (2-1)

postet på





Etter seieren mot Danmark (3-0) Kvinner U19 tricolor utvalg Den vant sin andre kamp mot nordmennene i ettermiddag (2-1) under en internasjonal vennskapskamp i Spania.

To dager etter seieren (3-0) mot danskene utfordret Sandrin Ringer Norge i ettermiddag. Et møte som endte med fransk seier (2-1).

Pauline Hogo utlignet 0-1 fra første minutt (1-1, 21.). Det tok til de siste øyeblikkene av regulatorisk tid for Bleuettes å få overtaket over dagens rival. Tweety-jenta Ocean Hardrey Han sørget for den franske seieren ved å score på straffe (2-1, 89.).

Dette er den syvende seieren på rad siden septembers kvalifiseringsrunde for EM 2022 (2-0 mot Serbia, 2-0 mot Island og 1-0 mot Sverige) og to seire i Belgia. Vennlig, i november (2-1 og 2-0).

Frankrike – Norge: 2-1 (1-1)

Vennskapsspill

Estepona (Spania)

Mål: Houko (22.) og Skade Til Frankrike (89. SP), Norge til Rostogil (8. CSC).

Frankrike: Francord – Cassie (C), Legion, Rostogil, Fontaine – Baga, Dias (Troy55.), Neller (Ripathira, 70.), Pamenga (Kipida, 55.), Skade – Hugo (Borges, 75.). Trener: Sandrin Wrinkler.

Norge: Panengstuen – Rindal, Ose (Brekken, 63.), Lovas, Renolen, Dirdal (Pettersen, 63.), Jorde (c), Bronstad, Sorbo (Ron, 46.), Omarsdottir (Tandberg, 46.), Kyvag (Isaksen, 46.). Trener: Hekkris.

Bleuettes starter den andre europeiske kvalifiseringsrunden i Tsjekkia i april. Frankrike, vertslandet (27. juni-9. juli), møter Irland og den greske republikk. For å sjekke billetten sin må han få førsteplassen i gruppen eller nest best hvis Tsjekkia tar førsteplassen.

Sandrin Wrinklers (trener) reaksjon

«Jeg er bare glad for å være fri. Det var ekstra vanskeligheter i dagens kamp. Vi vet at spillenivået vil være høyt. Men laget tok igjen på banen. Vi henger mot flyten i spillet, men spillerne reagerte bra, noe som gjorde at de kunne vinne denne kampen. De utvalgte tjue spillerne har vist stort engasjement, noe som er bra for de kommende kampene. ⁇

