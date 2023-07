EDF (W) | 18 spillere kalt opp for å møte Norge

En 18-manns tropp fløy til Norge i dag for å avslutte forberedelsesleiren for det franske kvinnelaget, som kulminerte med en vennskapskamp på lørdag.

Etter to uker med fysisk trening i Gabridan og et stopp i Maison du Handball dro det franske damelaget til Norge mandag for en siste uke med trening og vennskapskamper. Olivier Krumbolz Han valgte å gå av med atten spillere i Norge. Av de 20 spillerne som trener i Gabridan alene Clarice Myrod (Trenerens alternativ) og Cleopatra Darlieux, som forventet blir det ingen tur. Kampen er planlagt til 19.15 på lørdag og sendes direkte.

liste

Barnevakter : Camille Cicchet (Mets Handball) – Laura Glaser (CSM Bucharest) – Hadadou Sakho (Mets Handball)

Venstrefolk : Coralie Lasource (Brest Bretagne Håndball) – Chloe Valentini (Metz Håndball)

Venstreback : Djazz Chambertin (OGC Nice) – Orlane Kanor (Rapid Bucharest) – Claire Vautier (JDA Dijon)

Sentrum-halvdeler : Lena Grandview (Neptunes of Nantes) – Tamara Horacek (Mets Handball)

Pivoter : Sarah Boukdit (Metz Handball) – Pauletta Foppa (Prest Bregne Handball) – Orion Ondono (Neptunes de Nantes)

Rett tilbake : Laura Phillips (fra CSM Bucharest 01/07/2023) – Emma Jaques (Mets Handball) – Osian Sercian Ugolin (Vipers Kristiansand)

Høyre ving : Lucy Grenier (ES Besançon) – Alicia Dublanc (Brest Pregné Handball)