Edinburgh ‘Virtual’ Marathon Festival: Hvem deltar og for hvem?

Som et alternativ har EMF (Edinburgh Marathon Festival) gitt løpere muligheten til å velge sin egen rute, hvor og når de skal gjøre det.

Selv om årets maraton er virtuelt, har dette ikke hindret løpere over hele landet i å skaffe penger til veldedige organisasjoner som kommer samfunnet til gode. Jeg møtte noen få personer som deltok på Edinburgh Virtual Marathon Festival i helgen.

Simon vil løpe hele maraton og skaffe penger til Edinburgh-baserte veldedighetsorganisasjon Make Seconds Count. Dette er en veldedighet som har pasienter over hele Storbritannia som er dedikert til å fokusere på familier og gi håp til kvinner og menn som lever med sekundær brystkreft.

Simon begynte å løpe i starten av coronaviruspandemien etter at han og hans ‘Simon Says Dance’ dansevirksomhet ble satt på lisens. Kort tid tok Simon del i Couch til 5K, som mange av oss for å holde oss i form, og har siden vært hekta på å løpe.