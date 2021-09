Edvard Munch utover ‘The Scream’

Den norske kunstneren Edvard Munchs rykte har aldri vært høyere. I de siste tiårene har forskere løftet sin rolle i kunsthistorien, mens samlere drev med en eksplosjon i prisene på arbeidet sitt. Hans mest kjente skapelse, “The Scream”, er kjent for millioner. På Munch -museet i Oslo krympet imidlertid gallerirommet faktisk etter at et ran i 2004 tvang til økte sikkerhetstiltak, mens en rekke spesialutstillinger overgikk alle permanente installasjoner av hans navn.

Det vil endre seg med åpningen av et nytt høyhus-museum 22. oktober. MUNCH, som det nå skal kalles, okkuperer et nytt 13-etasjers tårn designet av Estudio Herreros de Madrid i hjertet av den ombygde byen Oslo. Ved havet. Bygningen nesten fem ganger visningsrommet til det forrige museet og vil inneholde flere nye utstillinger av kunstnerens verk, inkludert “Edvard Munch Monumental”, en permanent visning av store nøkkelmalerier fra 1910- og 20 -årene, og “Up Close”, en midlertidig arbeid. show på Munch -tresnitt. Det totale antallet Munchs arbeider som vises, vil stige til mer enn 400, inkludert sjeldenheter som graveringen “Kiss in the Field” fra 1943, laget året før kunstnerens død under den tyske okkupasjonen av Norge.