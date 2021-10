Edward startet sitt parti til støtte for Philip Macron

Den tidligere franske statsministeren Edouard Philippe lanserte lørdag sitt eget parti, Horizons, for å utvide støtten til president Emmanuel Macron foran presidentvalget i 2022. I Le Havre, der han vil være ordfører, avslørte Emmanuel Macron, som var statsminister fra mai 2017 til juli 2020, partiets navn og form for seks måneder siden, i nærvær av flere parlamentsmedlemmer fra flertallet. Presidentvalget lovet han å støtte den avtroppende presidenten hvis han representerer seg selv.

“Med Horizons skal vi definere en strategi for Frankrike, som er et joint venture,” sa han. Han forklarte at navnet ble valgt “Fordi du må se i det fjerne.”

Denne festen blir “Logikken i partnerskap og samling “ Dobbel medlemsgjenkjenning, med en “Clear Line”: “Støtte til republikkens president” Så “De neste fem årene vil være verdt. “, Han la til.

“Det er klart at målet mitt er å velge president Emmanuel Macron på nytt i 2022.“Mens Emmanuel Macrons støttespillere prøver å forene de forskjellige partiene i flertallet for å bygge et” felles hus “, mistenker noen at han vil gå alene.

“Den må utvide valgbasen for dette gjenvalget”, Et tidligere medlem av det høyreorienterte Les Republikanerne (LR) -partiet som ikke tok kortet sitt fra Emmanuel Macrons parti La Repubblica n Marce (LREM), ble opprettet for valgkampen 2017. Venstre, angitt med formel “Samtidig”.

-Det vi driver med er en demokratisk kamp, ​​langsiktig, men avgjørende […] Vi har ingen strategi for 2050 “ Og “Jeg vil lage det med deg”, Edward Philip la til et helt hus – arrangørene sa 3000 deltakere.