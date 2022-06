eFootball 2022 Cross Platform Kan jeg spille med spillere på andre plattformer? – Breakflip

I eFootball 2022 kan du spille online med spillere, men tittelen er Crossplay? Vi vil svare deg.

eFootball PES 2022 Gratis spill for PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S og mange flere Mobil iOS og Android.

Siden tittelen har blitt lagt ut på så mange nettsteder, lurer noen spillere på om det er tilfelle På tvers av plattformer Hvis dette er ditt tilfelle, er svaret nei, i hvert fall foreløpig.

Kan eShootball spille crossplay på PES 2022?

Hvis du vil vite om det er mulig å spille på Cross Play eller Cross Platforms, som vi forklarte tidligere, Svaret er foreløpig nei Forklart i et innlegg på eFootballs Reddit (Bevis) Konami hadde imidlertid avslørt i veikartet sitt at begge disse funksjonene ville være tilgjengelige på eFootball høsten 2021, men til slutt er ikke dette alternativet utgitt for øyeblikket.



Planlagt rutekart for eFootball (Kreditt: Konami)

Når crossplay og cross-platform legges til eFootball, vil vi definitivt oppdatere denne artikkelen. Mens du venter på ankomsten av Cross Play og Cross-plattformene, husk det. Du kan kjøre CrossGener mellom Xbox- eller PlayStation-konsoller På grunn av denne funksjonen. Til slutt minner vi deg på eFootball PES 2022 vil være tilgjengelig fra 30. september 2021 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S og Mobil iOS og Android.