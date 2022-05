«Egentlig gikk det galt»: Laura Poussini følte seg ikke dårlig bare i Eurovision

Sist lørdag vant favoritten Ukraina den 66. utgaven av Eurovision Song Contest. I tillegg til stemmene til de profesjonelle, nøt bandet Kalush Band godt av den overveldende støtten fra publikum – og scoret 439 poeng – som gjorde at landet deres for øyeblikket i krig kunne avslutte på den endelige rangeringen.

Hvis alle øyne var rettet mot Ukraina og dets delegater, ville Laura Boussini, elskerinnen til festlighetene med Mika og Alessandro Catalan, ikke gå ubemerket hen. Den italienske sangeren var også en av de største stjernene på arrangementet. Mellom de elegante kostymene og den flerspråklige blandingen av hans vakreste sanger, oversetter Gjorde programmet Solitaire.

Men i løpet av finalen forsvant sistnevnte fra luften i mer enn en time, og etterlot hans to kamerater alene i presentasjonen. Et betydelig fravær som senere ble forklart på sosiale nettverk av sentrale interesserte parter. «Jeg roet ned ting og ville si at jeg hadde det bra. I denne finalen, Jeg hadde lavt blodtrykk og av denne grunn måtte jeg stoppe i omtrent tjue minutter Etter råd fra legene som hjalp meg, takker jeg dem veldig«, skrev han i tittelen på et øyeblikksbilde av hvor redningsmennene er.

Noen dager senere ga den italienske stjernen nyheten om helsen hans. Det hun opplevde var ikke en vanlig sykdom. «Faktisk var det noe galt. Jeg har ikke følt meg bra siden lørdag. Trodde det var på grunn av en haug med trøtthet. Dessverre er dette ikke tilfelle.», skrev han i en lang melding lagt ut på historien på Instagram. «Jeg fant nettopp ut at Kovit er positiv. På grunn av dette må jeg isolere meg og ikke kunne reise. Før det ga sangeren ut et bilde av ansiktet hennes med det enkle ordet: «Syk».

Isolert sett vil ikke Laura Bouzini kunne delta på Amore ala Musica-festivalen i USA denne lørdagen. Han beklager til fansen. «Jeg er så lei meg for at jeg ikke fikk være med på seremonien denne helgenHun skrev. Jeg hadde forberedt en veldig spesiell forestilling og var ivrig etter å møte mine fantastiske fans i Florida.