EGRET II mini kommer til Europa i januar 2022

United Games Entertainment, en tysk utgiver, med sine to spillutgivelsesetiketter, ININ Games og Strictly Limited Games, er i ferd med å gå inn i år 2022 med en stor kunngjøring. Du har fått eksklusive rettigheter for distribusjon av Mini EGRET II av TAITO i Nord-Amerika og Europa ! Hjemmeversjonen av den berømte arkademaskinen vil være tilgjengelig i flere eksklusive utgaver for de vestlige territoriene fra og med 2022.

Gode ​​nyheter for alle fansen som har prøvd å bestille denne konsollen, som ennå ikke er utgitt, direkte fra Japan. Med denne spennende kunngjøringen fortsetter United Games Entertainment, som eksklusivt distribuerer og selger TAITO-titler i Vesten i både digital og fysisk form, sitt voksende forhold til et av Japans mest ikoniske videospillselskaper, kjent for sine klassiske spill som Space. . Invaders, Bubble Bobble og mange flere.

EGRET II mini er en trofast miniatyrisert versjon av den originale og svært vellykkede TAITO EGRET II arkadekonsollen. Den kommer med spesielt innhold og funksjoner som gjør det til et “must-have” for spillere: