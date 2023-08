Egypt: En av de eldste hvalene som ble funnet i Afrika for 41 millioner år siden

Arkeologer har oppdaget beinene til en hval som levde for 41 millioner år siden i Egypt.Han er den eldste i familien i Afrika«Nå utdødd, ble det kunngjort torsdag American University i Kairo (AUC).

til denne hvalen»Tutcetus rayanensis«Fra navnet til farao-barnet Tutankhamon,»Cetus«, som betyr hval på gresk, og Wadi al-Rayyan, Fayoum-regionen sør for Kairo, hvor den ble oppdaget. Det var «Den minste Basilosauridae-hvalen som er oppdaget til dags dato og en av de eldste prøvene av denne arten i Afrika«, sa AUC i en pressemelding.

Oppdagelsen av dette fossiletEt viktig skritt i den terrestriske til marine utviklingen av hvaler«, sier Hicham Salam, et medlem av forskerteamet som fant hodeskallen, kjevene, beinene og ryggraden til et dyr som var 2,5 meter langt og veide 187 kg. På dette tidspunktet ble hvalene «Utviklede fiskeegenskaper som en strømlinjeformet kropp, en kraftig hale, finner og de siste tegnene på lemmer som er synlige nok til å kvalifisere som ben, kan brukes til reproduksjon i stedet for å gå.«, utdypet han, sitert i pressemeldingen.

Fossilet ble funnet i et område av Egypt som en gang var dekket av hav, der Hvalens dal ligger, som inneholder fossile rester.Dyrebar«, ifølge UNESCO. Allerede i august 2021 oppdaget egyptiske arkeologer et fossil av en ny type amfibisk hval som dateres tilbake 43 millioner år i Fayum-regionen.