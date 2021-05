Egypt, Norge diskuterer gjenoppbyggingsprosessen i Palestina

Egyptens utenriksminister Same Shoukri har mottatt en telefon fra sin norske kollega, Ine Marie Eriksen, for å diskutere gjenoppbyggingsarbeidet i Palestina.

De to statsrådene diskuterte den siste utviklingen om det palestinske spørsmålet og utforsket samtidig måter å styrke de bilaterale forholdene mellom de to landene.

Ahmed Hafeez, talsmann for Egyptens utenriksdepartement, sa at den norske ministeren berømmet Egyptens rolle og seriøse innsats for å bane vei for et våpenhvile mellom den palestinske og israelske siden.

Det ble utvekslet synspunkter på fremgangen til den palestinske scenen og den pågående innsatsen for å stabilisere resesjonen mellom de to sidene.

De to sidene var enige om viktigheten av å gi det rette miljøet for den presserende gjenopplivingen av fredsprosessen og behovet for å nå en omfattende politisk løsning i tråd med de relevante internasjonale resolusjonene. Dette vil forhindre gjentakelse av opptrapping og konflikt mellom de to sidene.

Innkallingen diskuterte også gjenoppbyggingsprosessen i Gazastripen og innsatsen for å gi støtte og utviklingsstøtte på Vestbredden og Gazastripen til andre deler av de palestinske territoriene.

Shougri roste Norges nøkkelrolle i kontaktkomiteen for koordinering av internasjonal bistand til det palestinske folket.