Eiendom: Flere og flere belgiere gir opp å kjøpe… for å leie, men leieprisene stiger

Siden i fjor sommer har den europeiske sentralbanken satt opp renten, noe som markerer slutten på billige lån. I eiendomsmarkedet lot ikke konsekvensene vente på seg. Vi er sakte men sikkert vitne til overgangen fra å kjøpe eiendom til å leie.

Belgia gjennomgår derfor en utvikling, ettersom det går fra et eiermarked til et leiemarked. Årsaken skyldes i stor grad høye renter. Sistnevnte har steget fra omtrent 1,5 % til mellom 3 og 4 % på et års tid, noe som gjør det stadig vanskeligere for potensielle kjøpere å få et boliglån.

Eksempel: I de to første månedene i år ble halvparten av alle boliglån innvilget sammenlignet med samme periode i 2022. Den andre siden av denne mynten er utleie, som øker i popularitet: Belgierne leier dobbelt så mange eiendommer. Det er nesten en revolusjon i landet vårt, hvor mer enn 70 % av befolkningen har det.

Høye leiepriser på grunn av stor etterspørsel

Kandidater som tyr mer til husleie, får dette også konsekvenser for prisene. Tilbudet har holdt seg, men etterspørselen etter utleie øker, og prisen på husleie har gått opp.

Over ett år vokste leiemarkedet med gjennomsnittlig 10 %, mens leieprisene allerede var høye. «I 2022 vil prisene for leiligheter på 100 kvadratmeter i Brussel ligge på rundt 1400 euro per måned. I Antwerpen var jeg på €1300. I Gent var jeg på €1100. og i Liège var prisen din £960, Olivier Carrett, administrerende direktør i UPSI, fagforeningen for fagfolk i eiendomssektoren, forklarer.

Sistnevnte bekrefter også prisøkningen: «Vi så også denne økningen mellom 5 og 10% i leieprisene.»

Forskjeller mellom by og land

Tallene ovenfor er imidlertid fortsatt gjennomsnitt. Avhengig av bosted kan leien endres, noe som forklarer hvorfor det er flere leietakere i store byer: I Brussel, for eksempel, er 60 % av befolkningen leietakere. I Gent og Antwerpen 55 % og i Liege 50 %. Det er også normalt at vi betaler mer i byer, hvor etterspørselen er større.

Mellom Liège og Brussel kan studioleien gå fra beskjedent til det dobbelte. Brussel, i april 2023, den belgiske byen med de høyeste leieprisene. Beregn €948,8 i gjennomsnitt for studioet.