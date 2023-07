Eiendom: leieprisene eksploderer, «sammenlignbar med helsekrisen for kjøp»

I tre år har eiendomsmarkedet vært gjennom påfølgende kriser i en eller annen form. Etter et rush av innkjøp og skyhøye priser i 2020 og 2021, har den økonomiske krisen generert av krigen i Ukraina ført til et betydelig fall i markedet. Først var det en eksplosjon i materialprisene, spesielt for renovering, deretter en mistillit til personer med lavere PEB-vurdering, og til slutt en økning i boliglånsrentene. Ifølge de siste dataene fra Trevi Trust Monitor, publisert av Trevi Group, er ikke markedet i en god posisjon for øyeblikket. «Tilliten til eiendomsmarkedet er bedre enn i begynnelsen av krigen i Ukraina, men økonomiske parametere er mer entusiastiske. TTM for andre kvartal 2023 bekrefter at eiendomsmarkedet generelt er på pause. Spesielt er antallet forespørsler fra folk som ønsker å investere synkende. Tilgangen på varer i det belgiske eiendomsmarkedet – typisk boligmarkedet – økte med 17 % for hus og 10 % for leiligheter. En ny balanse mellom tilbud og etterspørsel etableres sakte men sikkert etter to ekstraordinære år i sektoren. Trevi-byråer ser boligprisene synke 4-5 % og leilighetene 3,5 % i gjennomsnitt«Vi lærer.