Eiendom: leieprisene eksploderer, «sammenlignbar med helsekrisen for kjøp»

I tre år har eiendomsmarkedet vært gjennom påfølgende kriser i en eller annen form. Etter et rush av innkjøp og skyhøye priser i 2020 og 2021, har den økonomiske krisen generert av krigen i Ukraina ført til et betydelig fall i markedet. Først var det en eksplosjon i materialprisene, spesielt for renovering, deretter en mistillit til personer med lavere PEB-vurdering, og til slutt en økning i boliglånsrentene. Ifølge de siste dataene fra Trevi Trust Monitor, publisert av Trevi Group, er ikke markedet i en god posisjon for øyeblikket. «Tilliten til eiendomsmarkedet er bedre enn i begynnelsen av krigen i Ukraina, men økonomiske parametere er mer entusiastiske. TTM for andre kvartal 2023 bekrefter at eiendomsmarkedet generelt er på pause. Spesielt er antallet forespørsler fra folk som ønsker å investere synkende. Tilgangen på varer i det belgiske eiendomsmarkedet – typisk boligmarkedet – økte med 17 % for hus og 10 % for leiligheter. En ny balanse mellom tilbud og etterspørsel etableres sakte men sikkert etter to ekstraordinære år i sektoren. Trevi-byråer ser boligprisene synke 4-5 % og leilighetene 3,5 % i gjennomsnitt«Vi lærer.

En liten revolusjon i eiendomssektoren i Brussel: å kjøpe bolig er billigere… men uten jord Så det ser ut til at en tilbakevending til normalen er begynnelsen på varekjøpsmarkedet, selv om trenden ikke er positiv ennå. På den annen side er det en betydelig økning i leiemarkedet. Med fortsatt for høye eiendomspriser og renter som fører til at kjøpere mister kjøpekraften, holder de tilbake fra å leie. «Stadig flere blir lenger i leiemarkedet. Som et resultat fortsetter leieprisene å stige. Husleiene registrert av Trevi-byråer i eiendomsmarkedet økte med gjennomsnittlig 10 %, fra siste halvdel av 2022 til andre halvdel av 2023. Endelig er det flere som velger borettslag fremfor å bo lavere. Til rimelige priser i nærheten av deres arbeidssted, ofte i byen. Unge fagfolk er spesielt tiltrukket av denne livsstilen.« Utsiktene for fremtiden er imidlertid fortsatt positive, ifølge Kim Roesen, administrerende direktør i Trevi. «Vi ser at markedet begynner å tilpasse seg den nye situasjonen når det gjelder renteoppgangen. Første prisjustering på energikrevende eiendommer som krever renovering aksepteres av markedet«, legge merke til.