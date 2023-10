Eiendomsmarkedet i Belgia: Kjøpene er lavere de siste månedene, nye leiligheter er færre og derfor dyrere

I løpet av årets første ni måneder var det belgiske eiendomsmarkedet mindre dynamisk enn det var i samme periode i fjor. Samlet gikk antall eiendomstransaksjoner ned med -3,1 %.

Antall transaksjoner synker, og eiendomssalget går merkbart tregere. Dette er et av hovedpunktene som kommer frem av Eiendoms skala Federation of Notaries (Vednot).

For Renaud Gregoire, notarius og offisiell talsperson for notaire.be, «Det er et fenomen med venting. En hel kjede av mennesker venter på at ting skal komme tilbake til stedet for å kjøpe. Dette er knyttet til den økonomiske situasjonen, høye boliglånsrenter og høye råvarepriser. Hvilken «Gjør markedet roligere i dag.»

Nedgangen i eiendomsaktiviteten var mest uttalt i Flandern: -5 % sammenlignet med fjoråret

I Wallonia, sammenlignet med de to andre regionene, pågår transaksjoner fortsatt. Notary Public Index registrerte et nesten stabilt antall transaksjoner der: +0,1 % sammenlignet med 2022. «Nedgangen i aktivitet var mest uttalt i Flandern (-5%).» Det bekrefter Renaud Gregoire. Dette er utvilsomt en tilbakevending til ting etter 2022, som var vitne til mer dynamiske transaksjoner nord i landet. I fjor i Flandern førte reduksjonen i registreringsavgiftene til mye bevegelse i eiendomsmarkedet.