Eiendomssalgsobligasjoner ble forsinket på grunn av nye bestillinger fra FPS Finans, et nødstiltak implementert

Notarius publicus nektes for tiden enkelte dokumenter på grunn av datafeil hos FPS Økonomi. Siden full digitalisering av systemet i begynnelsen av november 2023 har de to nye søknadene lidd av hyppige feil. Som følge av dette har eiendomssalg blitt utsatt, ifølge flere notarer. I mangel av et pantsattest utstedt av staten, spesielt for å verifisere at eiendommen er fri for gebyrer og gjeld, kan obligasjonen faktisk ikke signeres.

grunnen ? De to nye søknadene, Hypo-pro (som nye mottatte dokumenter behandles gjennom) og SSNF2 (som gir pantedata), får problemer i etableringsfasen. «Avdelingen har to frister for leveringen: 8 virkedager for hastesaker og 20 dager for ikke-hastesaker,» forklarer Florence Angelisi, talskvinne for FPS Økonomi. «Vi er i konstant samråd med FedNot, notarforeningen. Hastesaker rapporteres til FedNot av notarer og behandles som en prioritet av administrasjonen. Av de 129 000 innkomne søknadene ble det utstedt 95 100 panteoppgaver. Omtrent 731 500 boliglånsoppgaver utstedes hvert år.