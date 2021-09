Eier av Victorius og Tramline Festivals mottar Superstruct ID & D

Los Angeles-baserte Superstruct Entertainment har kjøpt nederlandsk promotor for elektronisk musikk-show ID & IT fra investor Akshar Capital.

Superstruct, som eies av Providence Equity, arrangerer mer enn 30 store festivaler og live musikkarrangementer, ledet av James Barton, grunnlegger og administrerende direktør for britiske klubb- og festivalmerker Cream and Creamfields (cap. 70 000). De er UK Victorius Festival (100 000), Southwest Four (20 000), Kendall Calling (25 000), Truck (10 000), Tramlines (40 000) og Board Masters (50 000), Croatian Festival Hideout (15 000), Siket (95 000) i Ungarn, Finland Flow (10 000) og Oya (15 000) i Norge.

ID & Ts festivalportefølje inkluderer dansemusikkarrangement Misterland (hatt 60 000), bevissthet (70 000) og Amsterdam open space (20 000). Selskapets interesser inkluderer headliner-underholdning, et artistforvaltningsselskap og byråene Platinum Agency og Most Wanted DJ-Agency.

Avtalen sies å være mellom 150 og 200 millioner dollar verdt.

En IT & IT -talsperson sa: “Samarbeidet gir oss muligheten til å bruke det omfattende internasjonale nettverket av ledende festivaler. Dette samarbeidet gir oss stort håp for fremtiden.