Eier du dette retro videospillet? Gamle Nintendo-kassetter selges for millioner på auksjon Spill | Underholdning

Hvis mer enn 11 millioner eksemplarer er solgt, er det stor sjanse for at du finner dine egne retro-titler på Dust Collection eller Car Startup Sales.

En forseglet kopi av Super Mario 64 har satt ny rekord for tidenes mest verdifulle spill, etter å ha blitt solgt for 1 million på auksjon.

Det som gjør denne kopien så verdifull er at Super Mario 64 opprinnelig ble solgt i pappesker.

Dette gjør det vanskeligere å finne en i mint stand, og det er et klassifiseringssystem for å finne ut hvor vakkert et retro videospill er.

For eksempel oppførte videospill-vurderingsbyrået Wada 1,56 millioner dollar bestselgende eksemplar av Super Mario 64 til 9,8 A ++, som er en nesten perfekt poengsum.

Og offiser Super Mario Auksjonsside Beskriver det unike budnummeret i høyeste ord og forteller potensielle budgivere:

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Hva kan vi si at dette er en kopi av verdifull rettferdighet?

“Den kulturelle betydningen av dette emnet og dets betydning for historien til videospill er så viktig at kvaliteten på denne kopien er så fantastisk at vi virkelig har et tap her.

“Hvis hjertet ditt er innstilt på å få den høyest rangerte kopien av det bestselgende videospillet på Nintendo 64 på Nintendo 64 – Nintendos logo Marios første 3D-eventyr – har vi bare ett forslag: dette er ikke en sjanse til å kaste bort.”