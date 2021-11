Einsteins manuskript på auksjon kan oppnå en astronomisk sum

Et stratosfærisk salg, i alle betydninger av ordet: et av de forberedende manuskriptene til generell relativitetsteori Albert Einstein, anslått til mellom to og tre millioner euro, blir det

På auksjon, denne tirsdagen kl

Paris.

“Dette er muligens det mest verdifulle Einstein-manuskriptet som noen gang er auksjonert,” sa Christie’s, som skal holde auksjonen. Aguttes-huset. Dokumentet er et 54-siders autografmanuskript skrevet i 1913 og 1914, i Zürich, Sveits, av den berømte tyskfødte fysikeren og hans samarbeidspartner og fortrolige, Michele Besso.

Et manuskript lagret av samarbeidspartneren din

I følge Christie’s er det takket være denne sveitsiske ingeniøren at «manuskriptet har nådd oss, nesten mirakuløst: Albert Einstein han ville sannsynligvis ikke ha brydd seg om å holde seg til det som kan se ut som et arbeidsdokument.” Etter sin spesielle relativitetsteori, som fikk ham til å demonstrere den berømte formelen E = mc² i 1905, begynte Albert Einstein å jobbe med en generell relativitetsteori.

Øst gravitasjonsteori, endelig publisert i november 1915, revolusjonerte forståelsen av universet. Døde i 1955 i en alder av 76 år, har fysikeren blitt symbolet på vitenskapelig geni så vel som en popfigur, med det berømte bildet fra 1951 hvor han stikker ut tungen.

“Flere feil som ikke ble lagt merke til”

I begynnelsen av 1913 tok han og Michele Besso opp et av problemene som det vitenskapelige samfunnet har stått overfor i flere tiår: anomalien i banen til planeten Merkur, husker han. Christie. De to forskerne skal løse dette puslespillet. Det er ikke i beregningene i dette manuskriptet de teller «et visst antall feil som har gått upåaktet hen». Da Albert Einstein så dem, brydde han seg ikke lenger om dette manuskriptet, som ble tatt bort av Michele Besso.

“Einsteins vitenskapelige autografoppgaver fra denne perioden, og mer generelt fra før 1919, er ekstremt sjeldne,” sier Christie’s. Som ett av bare to overlevende manuskripter som dokumenterer opprinnelsen til teorien om generell relativitet, er det et ekstraordinært vitnesbyrd om Einsteins arbeid og gir oss en fascinerende fordypning i sinnet til verdens største vitenskapsmann. Tjuende århundre. “

Det andre kjente dokumentet fra denne avgjørende perioden innen fysikerforskning, kjent som “Zurich-notisboken” (sent 1912, tidlig 1913) er i Einstein-arkivene til det hebraiske universitetet i Jerusalem.