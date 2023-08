Eks-FTX-sjef i fengsel etter prøveløslatelse tilbakekalt | verden

«Den tiltalte begikk den føderale forbrytelsen forsøk på tukling av vitner,» sa dommer Louis Kaplan i Southern District of New York i en avgjørelse utstedt etter en høring.

– Det er ingen vilkår eller sett med løslatelsesvilkår som garanterer at den siktede ikke representerer en fare for andre eller for samfunnets sikkerhet, sa han. Han la til at «pålegget om å løslate den siktede (…) er dermed opphevet».