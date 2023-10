Eks-israelsk soldat hjemsøker Gaza-oppdraget: «En av de skumleste tingene jeg noen gang har opplevd»

Utplassert der under sin militærtjeneste fikk Ariel og enheten hans i oppgave å «beskytte et nabolag» i Beit Hanoun, nordøst for Gazastripen. De andre gutta skal visstnok sørge for å «ødelegge Hamas-gruvene». «Det er ingen annen mulighet enn å gå dit. Å returnere til Gaza var noe av det mest stressende, mest skremmende jeg har opplevd, sier den tidligere soldaten. «Alt vi vet om den andre siden er det vi så på TV. Et veldig tett bymiljø hvor du føler at vi ønsker å lokke deg inn i en felle der fordelen med en stor, mektig hær blir null», forklarer han.

Sistnevnte forklarer at han ble på scenen i «to uker». Han sov «i en annen leilighet hver natt». «Et komplekst miljø der du føler at Hamas er overalt, hele tiden. Du ser dem aldri før de overfaller deg, sier han.

På den tiden sies det at de sivile i området evakuerte byen da de ble advart om at den israelske hæren kom. «Så alle som kunne bli sett ble ansett som medlem av Hamas.» På bakken innrømmer imidlertid Ariel: «Det er ikke så enkelt.» Han innrømmer at ofre for sideskade og sivile som ikke forlot stedet ble drept. «Det er ting vi aldri vil få tilbake. Dø. Ta livet,» klager han.

De siste dagene fryktes et nytt angrep av denne typen. Onsdag kveld bekreftet Israels statsminister Benjamin Netanyahu forberedelsene til en bakkeoffensiv mot Hamas på Gazastripen. I kveld gikk en målprøve med stridsvogner inn på scenen for å «klargjøre slagmarken».

En eks-soldat som ble fritatt fra militærtjeneste på grunn av posttraumatisk stresslidelse frykter at historien skal gjenta seg. «Jeg håper det ikke blir noe angrep på bakken. Vi var bare én kilometer inne i Gaza. Hvis målet er å eliminere Hamas, må vi gå lenger. Mer enn noen gang må denne konflikten løses gjennom forhandlinger mellom oss og palestinere», ringer han.