Eks-skatteansatt erkjenner straffskyld for å lekke Trump-selvangivelser

Departementet navnga ikke tidligere president Donald Trump eller mediene som var involvert i pressemeldingen, men fakta og datoene tilsvarer New York Times-publiseringen i september 2020 av presidentens selvangivelse.

Sistnevnte bryter en lang tradisjon og har alltid nektet å frigi selvangivelsen.

Charles Littlejohn, 38, erkjente seg skyldig i uautorisert avsløring av selvangivelser og risikerer opptil fem års fengsel, fastsatt til 29. januar 2024, sa avdelingen.

«Mens han jobbet for skattemyndighetene, stjal han selvangivelsesinformasjonen knyttet til en overordnet offiser (generaloffiser A),» heter det i rapporten.

Ved flere anledninger siden august 2019 sendte han denne informasjonen til «Media 1», som publiserte «en serie artikler om inntektserklæringene til offentlig tjenestemann A i september 2020», la departementet til.

En New York Times-undersøkelse i september 2020 avslørte at Donald Trump bare betalte 750 dollar i føderale skatter i 2016 og 2017, og ingenting i 10 av de foregående 15 årene.

Så, i juli og august 2020, stjal Charles Littlejohn selvangivelsen til tusenvis av nasjonens rikeste og ga dem til «Media 2, som publiserte mer enn 50 artikler med de stjålne dataene», ifølge pressemeldingen.