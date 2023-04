Eksepsjonell hetebølge i Spania: opptil 40 grader i midten av april

Spanias nasjonale meteorologiske byrå (AEMET) har kunngjort at kvikksølvet vil stige til nesten 40 grader i enkelte deler av Spania fra og med mandag. I en pressemelding advarer AEMET faktisk om «eksepsjonelt høye temperaturer for denne tiden av året».

Temperaturene vil overstige 30 °C i de fleste deler av landet neste uke, og deretter stige til 35 °C i den sørlige delen av landet torsdag og fredag, og nå 40 °C langs Guadalquivir-elven, spesielt i Sevilla og Cordoba (Andalusia) . Tropenetter – med kvikksølvet over 20°C om natten – forventes i Andalusia i denne perioden.

Pascal Mormel, meteorolog som får været til å regne og skinne: «Selv været har blitt politisk»

Enestående hetebølge

Disse «ekstreme» og «sommerlignende» temperaturene – som overstiger sesongnormen på 16 grader Celsius – er helt uvanlige for april, selv i Sør-Spania, ifølge det spanske meteorologiske byrået. Dette er enestående for landet.

Spanske meteorologer forklarer at denne hetebølgen faktisk er forårsaket av ankomsten av veldig varm og tørr luft fra Afrika. Kombinert med dagens sterke solskinn vil dette føre til en betydelig og gradvis temperaturøkning. Det er også farlig for et område som ikke har fått regn de siste ukene. Så landet er veldig tørt.

Med ankomsten av «våt og kald luft» fra vest på halvøya, vil fenomenet avta fra helgen.

Vær trygg, denne hetebølgen vil neppe strekke seg helt til den belgiske grensen. «En hetebølge i Belgia i løpet av de neste ukene er svært usannsynlig, om ikke umulig,» sa meteorolog David Dehenau til Le Soir, og husker at landet i Belgia har mottatt mye vann nylig, og hvis en hetebølge når oss, kan det . Ikke for å være like sterk som Spania.