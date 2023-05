Eksepsjonelle, men varierende temperaturer i april

April var en mer blandet måned, med noen land som registrerte rekordtemperaturer (spesielt Spania, som registrerte 38,8 °C i slutten av april) og andre regioner (fra Storbritannia til Sørøst-Europa) hadde en mildere måned. Regelmessig.

Denne forskjellen gjenspeiles også internasjonalt, med Afrika, Sentral- og Sørøst-Asia, Japan og deler av Nord-Amerika som opplevde kraftige temperaturstigninger.

Den iberiske halvøya, sør for Alpene og Middelhavsregionen i Frankrike, opplevde i tillegg til varmen en eksepsjonell tørke med svært varm og tørr luftbevegelse fra Afrika og sterkt solskinn. Omvendt var været våtere enn gjennomsnittet over et stort område fra Irland, Storbritannia og Frankrike til den italienske halvøya, Balkan og Svartehavet fra vest til øst.

Det ble observert varmere enn gjennomsnittet over de fleste av verdens hav.

I Antarktis var utbredelsen av havis under aprilgjennomsnittet for referanseperioden 1991-2020 (5,9 millioner km2, eller 1,4 millioner km2 mindre enn forventet), og det samme var Arktis (14 millioner km2, 2 millioner km2 mindre). Havisens konsentrasjoner i både Antarktis og Arktis var under gjennomsnittet i de fleste områder.