EKSKLUSIV: Auroras populære trending-sang ‘Runway’, ny albumutgivelsesplan og kjærlighet til India

Norsk singer-songwriter Aurora sa i sin virale sang at sosiale medier ble rammet av en storm, “Jeg tror mitt eget lille univers ikke er med rullebanen.

Hvis du er en ivrig Instagram-bruker, kjenner du allerede “rullebanetrenden” som har tatt sosiale medier med storm. Millionærer har gjenoppdaget og blitt forelsket i den.

Pinkville tok igjen Aurora for en morsom prat, og for å kjenne hans reaksjon som en trendsetter og planer for sitt nye album, hvis han noen gang planlegger å besøke India. Les utdrag fra Pinkvilles intervju med Aurora:

Rullebanen har rammet sosiale medier med storm. Folk har blitt veldig kreative med sangen din. Har du sett hjulene og dikteringsvideoene? Hva er din reaksjon?

Vel, jeg har faktisk sett mange videoer. De er så søte, jeg føler at mitt eget lille univers er på rullebanen. Slik folk skapte denne vakre verdenen, er alt så bra. Det er veldig rørende. Jeg var så imponert over hvor kreative mennesker er og hvor vakre de er.

Du skrev Runway da du var 12 eller 13 og publiserte den i 2016. Sangen har kommet så langt og har nå blitt en internasjonal trend. Hva synes du om sangens reise?

Jeg var 11 år da jeg skrev denne sangen. Det er så rart å tenke på, det er utrolig. Jeg drømte aldri om å være kunstner, det var aldri planen min. Det skjedde bare ved et uhell. Jeg liker å skrive på rommet mitt for meg selv, jeg finner så mye trøst i musikk, det er nok. Så da jeg skrev denne sangen, trodde jeg ikke engang at noen ville høre på den. Jeg er den eneste personen i verden som kjenner denne sangen så langt. Nå er det rart å tenke at folk lytter til sangen min.

Mens jeg skriver dette, lengter jeg etter tristhet i ord, etter et trygt sted og etter at ting skal gå tilbake til det normale. Dette er egentlig bare for å trøste meg.

Har du noe spesielt minne som kommer til å tenke når du hører rømlingen?

Jeg husker dagen jeg skrev. Jeg satt ved pianoet i barndomshjemmet mitt, jeg har et vindu ved siden av pianoet mitt, og det er havet utenfor vinduet. Jeg så utover havet og husker godt hva jeg tenkte … ‘Wow, havet er så stort, det er så vakkert, men det er så skummelt og farlig og så mørkt’. Det snappet meg bort og jeg stirret på det. Det var da ‘hmm hmm’ (som gjenspeiler begynnelsen av rullebanen) kom til tankene mine fordi jeg skjønte at det var lyden.

Den har denne komplekse følelsen, og så den første linjen i sangen, ‘Jeg hørte på havet’. Så i utgangspunktet gjorde jeg det bare der. Jeg skriver om det, alle tankene kom til hodet mitt …Så jeg husker det veldig godt. Jeg husker at jeg spilte for folk i utgangspunktet, og de sang sammen med meg. Hvor rørende er det å høre så mange mennesker si “Å, ta meg hjem”? Det berører virkelig.

Har du hørt om indisk eller bollywood-musikk? Kjenner du indisk musikk?

Jeg synes det vakreste i livet er en tradisjonell indisk sang, og mitt største ønske er å synge sånn. Fordi det berører hjertet mitt. Det ser ut som alle elementene. Høres ut som ild, luft, vann og jord samtidig. For meg høres musikk ut som den var i begynnelsen. Hva er musikkens sæd … det er det vakreste jeg vet. Jeg var utrolig imponert over måten jeg sang på.

Når det gjelder Bollywood-musikk, synes jeg det er fantastisk. Alle slaginstrumentene er sitar … Jeg synes det er det vakreste instrumentet i verden. Det er noe virkelig magisk og spesielt med alle lydene som kommer fra musikken din. Jeg kan ikke sette ord på det, men måten du synger og instrumentene høres ut som meditasjon. Det åpner hodet og du kan føle himmelen og alt. Dette er magisk for meg. Så jeg er en stor fan.

Har du noen gang møtt noen indisk musiker du liker eller har hørt om i årevis?

Jeg kjenner ingen. Men det er så gøy fordi jeg lærte om Beyonc for tre år siden. (Ler) Jeg lever (under meg) hår. Men vi har mye musikk hjemme som kommer fra India. Dette er så frekt for meg … Jeg har ikke lært navnene ennå. Men når jeg kommer til India, kjenner jeg dem alle og håper å kunne møte dem.

India har vært på listen over bøtter i veldig lang tid. Det er noe magisk med India. En del av sjelen min hører hjemme der, og lengter etter å dra dit. Jeg ønsket å komme for mange år siden, men jeg tror mange mennesker i India ikke vet om meg. Så teamet mitt sa at det ikke var noen grunn til å dra. Men nå …

Hva gjør du videre? Er det noen ny musikk på radaren?

Jeg jobber med mye ny musikk. Jeg lager faktisk et album, som jeg tror kan komme ut i år. Men det vil være raskere enn du tror og raskere enn du tror. Dette er et veldig spennende album. Dette er helt annerledes. Det er veldig nordlys, men det er litt annerledes enn hva folk nå vet, spesielt fra rullebanen. Men dette er vanlig med rullebanen. Den har mye mørke og lys. Dette er veldig komplisert.

I mange intervjuer nevner du at musikken din er inspirert av naturelementer. Hva er elementinspirasjonen for ditt neste album?

Ja, det er mye ild i det. Det siste albumet (inspirasjon) hadde mye vann, og så var det et album med mye jord i. Denne har mye ild i seg.

Har du tenkt å samarbeide med noen i den globale musikkbransjen?

Jeg leter fortsatt etter noen å samarbeide med. Men jeg vil ikke samarbeide med alle som er så populære … store navn. Jeg vil finne noen nye. Det vil ta mer tid fordi jeg må finne dem. Kanskje jeg møter dem på gata, kanskje møter jeg dem i India, kanskje møter jeg dem i Norge … Jeg vet ikke. Men jeg tror jeg trenger å finne den rette personen med et skjult talent som verden aldri har kjent. Så jeg leter etter noen som ikke er kjent.

Klikk her for å se Auroras eksklusive intervju med Pinkville!