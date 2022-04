Eksperter advarer om at «Android-apper» vil «drepe programmer»

Android-brukere bør sjekke om de har lastet ned noen prosessorer fra Google Play Store, som er et effektivt antivirusprogram utviklet for å beskytte mobilen din, men allerede lastet med skadelig programvare. Android-brukere må søke etter seks farlige apper, som inntil nylig var tilgjengelige for gratis nedlasting fra «Google Play»-butikken. Disse falske applikasjonene, som annonserte som antivirusprogramvare, ble lastet ned av 15 000 Android-brukere som trodde de beskyttet enhetene sine. Men i stedet for å beskytte Android-brukere, ble disse appene lastet med ondsinnet Sharkbot-bankprogramvare som var i stand til å stjele kontolegitimasjon.

Og hvis disse viktige koblingene faller i hendene på hackere, kan de avsløre Android-brukere og frarøve pengene deres for ondsinnede aktører. Ikke bare det, skadevaren kan få tilgang til e-postkontoer, sider på sosiale medier og lignende.

Nå er farlige Android-apper oppdaget av sikkerhetseksperter på sjekkpunkter fjernet fra Google Play-butikken.

Google Play Store – Et Android-verktøy for bankran kjent som «Sharkbot» i Check Point-programvaren forkledd som en formell antivirusapplikasjon.

Men hvis du laster ned disse appene før du sletter dem, vil den farlige programvaren være skjult i Android-telefonen din.

I så fall bør disse programmene fjernes umiddelbart. Skadelige applikasjoner kommer fra tre utviklerkontoer – Zbynek Adamcik, Adelmio Pagnotto og Bingo Like Inc. Programmer Atom Clean-Booster Antivirus, Antivirus Super Cleaner, Alpha Antivirus Cleaner, Powerful Cleaner Antivirus og Center Security – Antivirus er to separate apper. .

I tillegg til å fjerne disse appene fra enheten din, last ned og skann enheten din for et standard antivirusprogram som Checkpoints Harmony Mobile.

Når vi snakker om trusselen, sa Checkpoint: «Når du ser etter en antivirusløsning (AV) for å beskytte mobiltelefonen din, er det siste du bør forvente at enheten din er sårbar for skadelig programvare. HLR-teamet oppdaget dette mens de undersøkte mistenkelige apper i Google Play-butikken. På kinnet. Disse appene var forkledd som native AV-løsninger, men brukere lastet faktisk ned og installerte et Android-piratverktøy kalt «Sharkbot».

For å beskytte deg mot andre slike trusler i fremtiden, gir Check Point tips om hvordan du unngår svindel med skadelig programvare: Installer apper kun fra pålitelige og pålitelige utgivere, og se etter pålitelige utgiver-motparter hvis du ser etter en ny utgiver-app. Rapporter også alle mistenkelige apper du møter til Google.

