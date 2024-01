Eksperter sier: smarttelefonen vil forsvinne i løpet av de neste 10 årene

Mens vi alle har øynene klistret til skjermene våre, spår noen eksperter smarttelefonens død. Skal vi tro dem?

For noen måneder siden presenterte Humane sin AI Pin, et alternativ til smarttelefonen som henger på brystet og uten skjerm. På det meste en overhead-projektor designet for å koble oss tilbake til miljøet vårt. Men dette er ikke det eneste prosjektet i sitt slag, og selv Sam Atlman engasjerer seg i et hemmelig prosjekt som også skal erstatte smarttelefonen.

For med utviklingen av AI spår vi slutten på et objekt som imidlertid har forvandlet våre daglige liv dypt: smarttelefonen, på bare ti år. Dette forklarer noen eksperter som er intervjuet av det franske nettmagasinet 20 minuttersom Damien Douani, ekspert på innovasjoner, kulturer og bruk av digital teknologi, som bekrefter at det er et kappløp om å erstatte smarttelefonen.

Det må sies at før dens ankomst i form av en smarttelefon, ville få mennesker vært i stand til å forutsi smarttelefonens innvirkning på våre liv og samfunn. Ville slutten på smarttelefonen markere en så brå endring?

Hvis noen ser virtual reality-hodesett som Apple Vision Pro som erstatninger for smarttelefonen, ser andre på dem mer som assistenter som bruker AI, noe som kan være litt som JARVIS fra Iron Man-serien, en assistent som alltid vil være ved vår side og Det ville tillate oss å gjenopprette ikke mindre enn syv timer av livet vårt! (Fordi det er hvor mye tid noen bruker på smarttelefonen sin.)

Men smarttelefonen oppfyller også en forestilling om underholdning som vil være fraværende i disse skjermløse alternativene. Kan de virkelig erstatte telefonene våre?

