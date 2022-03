Eksperter spår at en «monstermissil» vil bli skutt opp av Nord-Korea i april

Nord-Koreas leder Kim Jong Un sa i fjor at forbedring av landets militære kapasiteter var en regimets prioritet. Siden januar har Pyongyang gjennomført ni missiltester, en rekord på kort sikt.

Hovedprioritet: Det er vanskelig å avskjære av amerikanske antimissilorganisasjoner for å utvikle et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) som er i stand til å bære flere konvensjonelle eller atomvåpen etter en uavhengig bane.

Dette missilet, Hwasong-17, kalles «Monster Missile» av militæranalytikere. Den ble vist på et rally i Pyongyang i oktober 2020 og har ennå ikke blitt testet.

Men USA og Sør-Korea har anklaget det nordkoreanske regimet for nylig å teste deler av det under dekke av satellittoppskytingstester.

Nord-Korea har innført et selvpålagt forbud mot oppskyting av ICBM siden 2017. Men internasjonale sanksjoner pålagt som gjengjeldelse for dets missil- og atomvåpenprogram fortsetter å tynge landets økonomi, forhandlingene har stanset og mange eksperter spår et umiddelbar kupp.

«Jeg tror embargoen er over. Vi bør forvente at ICBM-testen gjenopptas,» sa Ankit Panda, en USA-basert sikkerhetsanalytiker.

De to missiltestene, 27. februar og 5. mars, «så ut til å ha brukt deler eller alle rakettmotorene som ble funnet på ICBM Hwasong-17,» sa han.

«solens dag»

Eksperten utelukket ikke muligheten for at disse to testene ville være relatert til en enhet som ville tillate «flere hoder å bæres for å treffe forskjellige mål med samme missil».

Til tross for å lansere tre ICBM-er som er i stand til å nå vestkysten av USA i 2017, har Nord-Korea ennå ikke demonstrert sin mestring av teknologien.

De fleste analytikere forventer at 15. april, «Soldagen», er den valgte datoen for oppskytingen av «Monster Missile», som markerer årsdagen for den nordkoreanske grunnleggeren Kim Il Sung (110 år i år). Dette er den viktigste datoen på den nordkoreanske politiske kalenderen.

Denne potensielle testen kommer på et subtilt tidspunkt i regionen, mens konservative Eun-suk-yol har blitt valgt til president i Sør-Korea og vil etterfølge Moon Jae-in i mai.

«Uhøflig gutt»

MR. Eun legger vekt på besluttsomhet med hensyn til Pyongyang. Han kalte Kim Jong Un en «frekk fyr» og lovet å «lære ham noen vaner». Han utelukket ikke en føre-var-streik mot nord.

Yang Moo-jin, professor ved University of North Korean Studies, sa at det var en økt risiko for slik ustabilitet. Han spår at nye sanksjoner vil bli vedtatt etter testen av supermissilet, «Pyongyang vil svare med enda flere våpentester».

– Etter hvert vil spenningen på den koreanske halvøya sannsynligvis eskalere, advarte Yang.

Leapfrog Eric Isley, professor ved Ehwa-universitetet i Seoul, sier at Pyongyang «prøvet å imøtekomme diplomati og unngå ytterligere sanksjoner», men at han ikke stoppet missildiversifisering, noe som markerte et gap på omtrent fem år siden ICBM-testen.

Til slutt, «disse våpnene må testes for å sikre deres nøyaktighet og deres gjeninntreden i atmosfæren,» legger han til.

Washington har anklaget Nord-Korea for å forberede missilet «i forkledning som en romoperasjon» og fordømt den «alvorlige utvidelsen».

Statlige medier rapporterte at Kim Jong Un besøkte Nord-Koreas satellitttestsenter torsdag og ba om modernisering og utvidelse.

Noen analytikere anser reaksjonene fra USA og Sør-Korea som overdrevne, og minner om at Pyongyang har rett til å utvikle et romprogram, selv om sivile raketter har mange kjennetegn til felles med ICBM-er.

«Hvis du ble forbudt å ha en kjøkkenkniv, hva ville du gjort på kjøkkenet når du må lage mat fordi det er fare for å drepe noen?» Cheong Seong-Chang, en nordkoreansk ekspert ved Sejong Institute, spør.