Ekspertrapport anbefaler at NASA spiller en nøkkelrolle i UFO-studier

Den amerikanske romfartsorganisasjonen annonserte i fjor lanseringen av en uavhengig undersøkelse av dette sensitive spørsmålet, ledet av en gruppe fremtredende forskere og luftfartseksperter.

Rapporten, som ble utgitt torsdag, anbefaler at NASA «spiller en lederrolle i en regjerings innsats for å forstå» disse «uidentifiserte unormale fenomenene.»

«Betydningen av å oppdage» disse fenomenene med «flere godt kalibrerte sensorer er avgjørende», og NASA har mye «erfaring» på dette området, som kan brukes innenfor rammen av en «streng datainnsamlingskampanje», understreker rapportere.

NASA kan for eksempel observere om visse værfenomener sammenfaller med observasjonen av disse fenomenene, sier han.

Den anbefaler også større involvering av allmennheten, med utvikling av et system for å samle inn opptak gjort for eksempel med mobiltelefoner.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen vil holde en pressekonferanse torsdag morgen for å presentere dette arbeidet, i nærvær av sin sjef, Bill Nelson, og David Spergel, astrofysikeren med ansvar for å lede forskningen.

Målet med rapporten var ikke å gjennomgå hendelsene som allerede er observert én etter én i et forsøk på å forklare dem, men å gi anbefalinger om hvordan man grundig kan studere dem i fremtiden.

Eksperter jobber med å erstatte begrepet UFO («uidentifisert flygende objekt») med «uidentifiserte anomale fenomener,» for å distansere problemet fra spekulasjoner om utenomjordiske som besøker planeten vår.

NASA definerer disse fenomenene som «observasjonen av hendelser på himmelen som ikke kan identifiseres vitenskapelig som et fly eller et kjent naturfenomen.»

Mens de anerkjenner eksistensen av slike hendelser og behovet for å ta dem på alvor, har NASA gjentatt i et år at det ikke er bevis for at de har en utenomjordisk opprinnelse.

Under et fremdriftsmøte i mai understreket eksperter behovet for å samle inn mer data, på en mye mer streng måte enn før.

Ifølge noen eksperter kan det oppdages nye fysiske fenomener som kan forklare visse fenomener.

Amerikansk etterretning og Pentagon har også undersøkt saken, og understreket at den påvirker både nasjonal og lufttrafikksikkerhet.