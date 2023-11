Ekspertuttalelse: Thorgan Hazard dukker opp i tide hos Tedesco

Vi spilte 81 minutter da Kasper Schmeichel klarerte ballen i hans retning. Gitt selvtilliten som Thorgan spilte med – han hadde gjort Zidane litt tidligere – ville han ha følt seg i stand til å kontrollere en luftball med ryggen eller skulderen. Men Thorgan var ennå ikke Eden, så han prøvde tradisjonell tilbakeholdenhet. Fem minutter senere talte en stor klem fra treneren hans for prestasjonen hans.

Anderlecht holder press på Union med rolig seier på Cercle (0-3)

Thorgan har kommet tilbake til formen som så ham spille de fleste av sine 47 landskamper for landslaget. Er vi på vei mot den 48. landskampen snart? Uansett presenterte Thorgan seg til rett tid for Domenico Tedesco (som vil kunngjøre sitt valg denne fredagen), som aldri en gang har valgt ham som forbundstrener. Roberto Martinez» etterfølger Thorgan kan ikke klage for mye. Han er skadet (som i mars, da han var i PSV), eller mangler spilletid, eller er i dårlig form.

Tedesco avslørte det for oss i intervjuet sitt på lørdag: det er bare fem steder hvor han er i tvil om valget sitt til Euro. Vil Thorgan være en av kandidatene? Konkurrentene er ikke minst: Carrasco, Docu og Trassart. Han må matche prestasjonene i Cercle for å være en av de heldige.

