Eksplosjon på Kanariøyene: Alle flyvninger ble kansellert i La Palma

Flyplasssjefen kunngjorde lørdag at alle flyvninger planlagt til den spanske øya La Palma var kansellert på grunn av asken fra Cumbre Vieja-vulkanen som hadde hatt utbrudd i to måneder.







Av redaksjonen

Lagt ut 20.11.2021 19:40 Studietid: 2 minutter



ENEn talsmann for sjefen for spanske flyplasser (ENA) sa at totalt 20 innenlandsflyvninger var kansellert på lørdag.

For første gang på 50 år har flyforbindelser til øya på de spanske Kanariøyene utenfor kysten av Marokko blitt hardt rammet siden utbruddet 19. september.

Utbruddet på denne lille atlantiske øya med 85 000 mennesker forårsaket ingen personskader, men forårsaket store skader og fordrev mer enn 7000 mennesker, hvorav noen mistet alt under lavaen.







Totalt ble mer enn 1000 hektar og mer enn 2600 bygninger ødelagt, ifølge europeiske geologiske målinger Copernicus. Ifølge regionen ble midlertidige materielle skader anslått til nærmere 900 millioner euro fredag.

På besøk i Spanias statsminister Pedro Sanchez fredag ​​og lørdag annonserte han ny støtte til øyas økonomi og infrastruktur, som er spesielt avhengig av turisme og banandyrking.

Etter utbruddene i San Juan i 1949 og Tenigua i 1971, opplever La Palma-øya for tiden det tredje utbruddet på et århundre.