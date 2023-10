Eksplosjonen av en komet ville ha favorisert begynnelsen av jordbruket i Syria

Dette vil også interessere deg [EN VIDÉO] Arkeologi: studiet av frø avslører hemmelighetene til tidligere sivilisasjoner Karpologi er læren om frø og frø i en arkeologisk sammenheng. Hun tillater…

Landbrukets historie rimer på sivilisasjonens utgangspunkt slik vi kjenner den i dag. Med bosettingen av neolittiske befolkninger, lar mange eksempler oss etablere en kobling mellom vuggen til forhistoriske samfunn og utviklingen av landbruket. Omtrent 10 000 år før vår tidsregning skjedde en jordbruksrevolusjon i Levanten og i regionen kjent som den fruktbare halvmånen: i Syria og ved bredden av Eufrat, Jordan og Orontes. En studie publisert 28. september på nettstedet åpen vitenskap støtter en teori for å forklare sedentariseringen av nomader og ty til jordbruk fra 1000-talletmin årtusen f.Kr. Nedslaget fra en komet kan ha forårsaket en global avkjøling av temperaturen, noe som førte til en tilpasning av individer som streifer omkring i den fruktbare halvmånen.

En kontroversiell hypotese

I 2007 publiserte en gruppe forskere en artikkel detaljering av en hypotese som er mildt sagt … kontroversiell! En sammenheng er laget mellom en plutselig istid under Younger Dryas (10 900 – 9 700 f.Kr.), utryddelsen av megafauna og forsvinningen av den paleoindiske Clovis-kulturen i Nord-Amerika. Hva disse forskjellige hendelsene har til felles: en mulig innvirkning av en komet på jorden innenfor denne tidsperioden. Etter 2007 stilte mange forskere spørsmålstegn ved studien og hevdet at Clovis-kulturen egentlig ikke forsvant, men snarere oppløst nord på kontinentet eller at utryddelsen av megafaunaen skjedde over flere årtusener.

Men studiet av stedet Abu Hureyra, i Syria, ser ut til å bekrefte tesen som noen historikere har forsvart i tretten år om utseendet til en katastrofe av en kosmisk orden. Arkeologer observerte den geologiske sammensetningen av jorda i et område som var hjemsted for en forhistorisk landsby, nå dekket av innsjøen al-Assad. Bevis samlet under utgravninger på 1970-tallet gjorde det mulig for arkeologer å se en nesten brå endring i kostholdet på Abu Hureyra-området. Drastiske endringer korrelert med ledetråder avdekket i syrisk jord. Geologer la merke til tilstedeværelsen av et svartaktig lag, der kuler av platina, karbon og andre metaller ble bevart. Studien av 28. september forklarer at dette kan skyldes et voldsomt fenomen, som passasjen av en komet i ferd med å eksplodere som ville ha ødelagt deler av sektoren. Problemet kommer av at det ikke ble funnet noe krater. Forfatterne av studien favoriserer hypotesen om en eksplosjon under flukt, som likevel ville ha preget livet på jordens overflate.

En begivenhet som markerer starten på jordbruket?

Kometeksplosjonen er nevneren for betydelige klimaendringer i den fruktbare halvmåne-regionen. Fra et skogkledd og fuktig terreng ville klimaet blitt kaldere og tørrere. Jeger-samlere som spiste ville bær, grønnsaker og frø ville ha måttet tilpasse kostholdet. I løpet av et årtusen begynte folkene i Levanten å dyrke bygg, hvete og belgfrukter, mens husdyrhold ble utbredt ved bredden av Eufrat.

Mange spørsmål gjenstår, og denne nye studien, selv om den støttes, risikerer å polarisere det vitenskapelige samfunnet. For forfatterne er det nødvendig å gjennomføre bredere forskning på neolitiske arkeologiske steder i Midtøsten. Ytterligere forskning vil bekrefte eller tilbakevise teorien om himmelsk innflytelse på begynnelsen av jordbruket i den fruktbare halvmånen.