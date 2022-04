Eksplosjonsrapport for Marine Le Pen når andre runde mot Emmanuel Macron nærmer seg?

Kandidaten til Rassemblement National ble anklaget for svindel.

Når Frankrike starter hjemmekampen til presidentvalget i 2022, som vil møte Emmanuel Macron og Marine LeBron i andre runde, Mediapart Besluttet denne lørdagen å gi en pinlig uttalelse til den høyreekstreme kandidaten. I den får vi vite at EUs anti-svindelkontor nylig sendte ut et notat som anklager Marine Le Pen for svindel.

Rapporten, som ble levert til det franske rettsvesenet forrige måned, hevder at mens kandidaten var en privat MEP, underslått han nesten 140 000 euro i offentlige penger. På slutten av rapporten, som anses som «sensitiv» av EUs europeiske anti-svindelkontor (OLAF), anbefales det at RN-kandidaten «tilbakebetaler 136 993 euro».

Totalt 600 000 euro!

European Anti-Fraud Office har anklaget Marine Le Pen (RN) og søskenbarnene hans for å ha underslått rundt 600 000 euro i europeiske offentlige penger i løpet av deres tid som MEP-medlemmer, ifølge en ny rapport utgitt av Mediabard lørdag. fransk rettferdighet. På spørsmål fra AFP bekreftet Paris Attorney’s Office at de hadde mottatt rapporten 11. mars, som nå analyseres.

AFP Me Rodolphe Bosselut, Marine Le Pens advokat, svarte på andre runde av presidentvalgkampen med å si: «Jeg er forbløffet over den alltid sterke timingen for avsløring» og dens «instrumentering».

MR. Bosselut la til: «Jeg er forferdet over måten Olaf (European Anti-Fraud Office) opererer på, uten motsetninger, og for noen som» fakta mer enn ti år gamle.

Han la til at Marine Le Pen «ikke hadde blitt oppringt av noen fransk rettsoffiser» og beklaget at verken han eller hans klient hadde mottatt den endelige rapporten.

Ifølge ham har Olafins rettssak vært åpen siden 2016, og Le Pen ble avhørt per post i mars 2021.

Olafs nye rapport utgitt av Mediabart Extraction sier at politiske grupper kunne bruke honorarene i sammenheng med sitt mandat som MEP-er, og at Marine Le Pen og de nære ham brukte dem til nasjonale politiske formål, personlige utgifter eller tjenester. Til fordel for bedrifter nær National Rally og den høyreekstreme parlamentariske gruppen Europe des Nations et des libertés (ENL).

Olaf Marine Le Pen, tre andre tidligere MEP-er – hans far Jean-Marie Le Le Ben, hans tidligere kamerat Louis Alliot og Bruno Colneish, medlem av RNs nasjonale kontor – og ENL.

Kontoret hevder at de har svindlet rundt 600 000 euro, hvorav en tilbakebetaling anbefales. I følge rapporten hadde National Rally-kandidaten personlig underslått rundt 137 000 euro av offentlige penger fra Strasbourg-parlamentet da han var MEP mellom 2004 og 2017.

Siden juni 2017 har Marine Le Pen også blitt tiltalt under en rettssak i Paris, mistenkt for oppspinn fra partihjelpere i Europaparlamentet. Han er siktet for «offentlig økonomisk bedrageri» og «medvirkning» til forbrytelsen som del av en rettslig etterforskning.