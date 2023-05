Eksteriør av det største vikinggravfartøyet funnet i Norge

En norsk gravplass som lenge antas å være tom, antas faktisk å inneholde restene av en stor skipsgrav. Ifølge arkeologer kan begravelsen av skipet ha funnet sted på slutten av 800-tallet e.Kr. J.-C., det vil si allerede i vikingtiden. Dette er den tredje begravelsen av denne typen som er oppdaget i regionen.

Gravskip er gravhauger som brukes til å begrave viktige medlemmer av vikingsamfunnet, som stammeledere, krigere eller konger. De døde ble holdt inne med sine personlige eiendeler og andre verdisaker. Gravskip ble ofte gravlagt under gravhauger (små kunstige åser) nær kysten og ble plassert mot havet, som implisitt symboliserte den avdødes siste reise.

Disse begravelsene regnes som en viktig del av vikingkulturarven og gir arkeologer verdifull informasjon om livet og troen til dette eldgamle folket. Så hver oppdagelse er viktig.

Et vikinggravkar på rundt tjue meter langt

Konturene til denne gravbåten er plassert nedenfor Salhushagen Haug, ble identifisert ved hjelp av bakkegjennomtrengende radar nær landsbyen Avaldsnes. Dette instrumentet bruker refleksjoner av radiobølgepulser for å avsløre gjenstander begravd opptil tretti meter under overflaten. I følge dataene som er samlet inn, bygger en Omtrent tjue meter lang. To trebåter (femten og tjue meter lange) er allerede identifisert under nærliggende hauger (både fra Grünhag og Storhag).

Haugen ble allerede gravd ut første gang i 1906 av den norske arkeologen Håkon Shedelik. Men på den tiden identifiserte sistnevnte bare pilspisser og trespader. Håkon Reirsen, Arkeolog Ved Universitetet i Stavanger i Norge mistenkes det at det opprinnelige mannskapet sluttet å grave da de traff et steinlag i bunnen av haugen. Hvis hun hadde gravd dypere, tenkte han, ville hun ha falt over bord.

En viktig nettside

Geografien til denne oppdagelsen er også viktig. Denne landsbyen ligger i Karmoi kommune i Rogaland-provinsen, og regnes faktisk som et historisk sted. I vikingtiden var den et viktig handelssentrum. Området var en strategisk passasje for skip som seilte langs norskekysten. Aultsnes ble også ansett som utgangspunktet for sjøreiser til De britiske øyer og landene i det nordvestlige Skandinavia.

Avaltsnes var også et viktig tilbedelsessted for vikingene. Dette stedet hadde faktisk et stort tempel Gud er Odin, betraktet som guden for krig, poesi og visdom. Vikingene trodde at Odin ville gi dem plass i Valhalla hvis de døde i kamp for folket sitt. Husk til slutt at gulvet også er dominerende Kongsgard slott, regnet som et av Norges eldste treslott. Bygget på 900-tallet, fungerte det som en kongelig residens og kraftsenter i århundrer.

I lys av dette nye funnet håper teamet fra Universitetet i Stavanger å gjennomføre ytterligere utgravninger av haugen senere i år. Denne neste delen av data kan fortelle mer om forfallstilstanden til trestrukturen.