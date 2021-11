RK ved Norsk T1 Klubb

Mellom flere konkurranser og treningsøkter er det vanskelig å ha det bra. Hvorfor ikke forene de to? Nylig avslørte en idrettsutøver Utrolig seksuell praksis fra idrettsutøvere under OL. Ser ut som SKPron-spillerne gjorde det samme. Startet med en enkel middag på restaurant, tok kvelden en helt uvanlig vending for mange medlemmer av det norske D1-laget. En fest !

Spillere som tenkte å forlate bærbare datamaskiner utenfor banen for å unngå visuelle bevis på krumspring, fokuserte ikke på sikkerhetskameraene i blokken. Etter hvert som lokalmediet Pergens Tidende skred frem, unnlot ikke sistnevnte å filme de mange seksuelle møtene som fant sted i garderoben.

Stor kontrovers innen SK Fran

Det endte ved 17-tiden den dagen Plen Fran skapte stor kontrovers på stadion og i Norge. SK-direktør Fran Wiebeck Johannessen uttrykte sin overraskelse over slik oppførsel: “Det er ikke godkjent av klubben. De drakk alkohol og gikk i bakken og festet. Dette er veldig alvorlig og vi diskuterte det med dem. Dette er ikke en film vi ønsker å rapportere som en forening.”

På sin side nektet SK Frans kaptein Daniel Federson å irettesette lagkameratene, men fordømte likevel holdningen deres: “Det skulle aldri ha skjedd. Dette er første gang en slik sak har dukket opp i min karriere.”

Dersom hindringer vurderes av klubben, vil de komme mot lagets spillesituasjon. Mange av stabslederne var til stede under denne lille rampen, og deres fravær på grunn av suspensjon vil presse SK Pran inn i en enda mer alvorlig krise.

