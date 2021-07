Ekstreme temperaturer dreper 5 millioner mennesker i året og øker varmerelaterte dødsfall, studiefunn | Ekstremt vær

Ifølge en 20-årig studie dør mer enn 5 millioner mennesker hvert år over hele verden på grunn av altfor varme eller kalde forhold, og varmerelaterte dødsfall øker.

Studien som involverte dusinvis av forskere fra hele verden, fant at 9,4% av globale dødsfall hvert år skyldes eksponering for varme eller kulde, noe som tilsvarer 74 ekstra dødsfall per 100.000 mennesker.

Det har bedt om krav til bedre isolering for hjem og mer solcelledrevet klimaanlegg, samt advarsler om at klimaendringene vil øke temperaturrelaterte dødsfall i fremtiden.

Forskerne analyserte meteorologiske data og dødelighetsdata fra 750 steder i 43 land mellom 2000 og 2019, og fant at den gjennomsnittlige daglige temperaturen på disse stedene økte med 0,26 ° C per tiår.

Studien fant at flere mennesker hadde dødd av kulde enn varme i løpet av to-tiårsperioden. Men varmerelaterte dødsfall økte, mens kulderelaterte dødsfall gikk ned.

Professor Yuming Guo fra Monash University, en av de ledende forskerne i studien, sa at denne trenden vil fortsette på grunn av klimaendringer og at den totale dødsraten kan øke.

“I fremtiden bør kaldrelatert dødelighet fortsette å synke, men fordi varmerelatert dødelighet vil fortsette å øke, betyr det at det vil være et bruddpunkt,” sa Guo.

Han sa at det i Europa allerede hadde vært en generell økning i dødsfallet knyttet til temperaturer.

“Hvis vi ikke tar noen grep for å dempe klimaendringene … vil det være flere dødsfall.”

Studien, publisert i tidsskriftet Lancet planetarisk helse, tok hensyn til de forskjellige optimale temperaturene for mennesker som bor i forskjellige regioner.

“Befolkningen har muligheten til å tilpasse seg det lokale klimaet,” sa Guo.

Den høyeste varmerelaterte overdødeligheten ble registrert i Øst-Europa, mens Afrika sør for Sahara hadde den høyeste kaldtemperaturrelaterte dødeligheten.

Professor Adrian Barnett fra Queensland University of Technology, som ikke var involvert i studien, sa at hjerteinfarkt, hjertestans og hjerneslag øker i både ekstremt kalde og varme forhold.

“Personer som er spesielt utsatt er de med en slags eksisterende hjerte- og lungesykdom,” sa han.

Befolkningen er godt tilpasset klimaet der de bor, når det gjelder bolig, klær og oppførsel, sa Barnett. “Varme land har færre varmedødsfall, men det vil sannsynligvis endre seg.”

Barnett sa at avbøtingsstrategier som bedre hjemisolering og solcelledrevet klimaanlegg utenfor nettet bør vurderes, noe som vil fungere selv under strømbrudd.

Resultatene kommer som en egen analyse av Global Alliance for Climate and Health Australia rangerte sist av 66 land i arbeidet med å inkludere menneskers helseproblemer i sine klimaforpliktelser.

Australia, New Zealand, Brasil, Norge og Island mottok null på 15 på rapportkortet som land som ikke engang nevnte menneskers helse i sine nasjonalt bestemte bidrag.

Organisasjonen undersøkte også hva land gjorde for å styrke sine helsesystemer i møte med byrdene forårsaket av klimakrisen, hvor mye ekstra finansiering disse politikkene mottok, og i hvilken grad land anerkjente at det å oppnå netto nullutslipp ville ha sikkerhetsfordeler for menneskers helse.

EU var også nær bunnen og scoret en av 15, mens USA og Storbritannia fikk henholdsvis 6 og 7. Costa Rica rangerte høyest, med 13 poeng av 15.

I mai oppfordret mer enn 60 helsegrupper, inkludert Australian Medical Association og Hesta Super Fund, Morrison-regjeringen til å prioritere helse i Australias klimamål under Paris-avtalen.

“Dette målkortet viser at Australia igjen er på bunnen av gruppen når det gjelder å ta helseeffektene av klimaendringene på alvor,” sa Fiona Armstrong, administrerende direktør i Australian Health and Climate Alliance.

“Statsministeren må handle for å redusere utslipp og prioritere helse i våre internasjonale klimaforpliktelser før COP26 for å beskytte helsen vår.”