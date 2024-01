Årsaken til hendelsen Klima forandringersmeltende is kan bringe historiske levninger frem i lyset. Spesielle medier rapporterte at en pil fra bronsealder ble oppdaget av et team av arkeologer i Norge. Direkte vitenskap.

Espen Finstad, en brearkeolog, oppdaget gjenstanden 13. september i Jodenheimen i Oppland. Et nettsted truet Klima forandringer Andre arkeologiske funn er allerede gjort.

Den nyoppdagede pilen måler omtrent 90 centimeter. Stammen var laget av bjørkeved, men «brøt trolig i flere deler på grunn av isens trykk», spekulerer Lars Bielö, arkeologen som leder prosjektet Secrets of the Ice. Resten er imidlertid overraskende godt bevart. Spissen er laget av kvartsitt, en bergart sammensatt av smeltede kvartskrystaller, med tre fjær festet til materialet.

Fanget i is i mer enn 3000 år, må den ha blitt brukt av reinjegere, sier eksperter. «Denne pilen ble funnet på den øvre kanten IsbitSå rovdyrene kan gjemme seg bak den øvre ryggen,» sa han til WordsSideKick.com.

Det er ikke første gang slike levninger er funnet. I Norge. Allerede for tre år siden ble forskere fra et arkeologisk prosjekt organisert rundt norske isbreer (…)

