Minst 20 mennesker har omkommet og en person er savnet etter at 100 km langrennsløpere ble rammet av snø og sterk vind. Kina.

Myndighetene sier at over 700 redningsarbeidere og soldater har blitt utplassert for å søke etter løpere som er strandet av stormen under et løp på Yellow River Stone Forest nær Boy i nordvest-Gansu-provinsen.

Tjue mennesker ble drept, åtte ble såret og en ble savnet klokka 8 søndag i Beijing, fortalte Payne-tjenestemenn på en pressekonferanse.

“Ifølge redningshovedkvarteret kl. 13 på lørdag spredte hagl, frysende regn og gasser seg over den høye plattformen i løpet mellom 20-31 km,” rapporterte Xinhua nyhetsbyrå.

“Deltakerne led av fysisk ubehag og tap av temperatur på grunn av et plutselig fall i lufttemperaturen. Noen av deltakerne ble borte og løpet ble stoppet,” het det.

Temperaturene i fjellet falt ytterligere over natt, noe som gjorde søk og redning “veldig vanskelig,” sa Xinhua.

”Fra klokken 03 på søndag er 151 deltakere bekreftet trygge, og fem av dem blir behandlet på sykehus og i stabil tilstand med lettere skader.

Gansu, en av Kinas fattigste regioner, grenser til Mongolia i nord og Xinjiang i vest.

Just-in: 20 fjellmaratonløpere ble drept, 8 ble lettere skadet og 1 er fortsatt savnet i et fjellmaratonløp som ble holdt til klokka 8 søndag i Jingdai County, Gansu-provinsen, nordvest i Kina. https://t.co/qqNMorgEGw – Global Times (loglobaltimesnews) 23. mai 2021

Dødelige flom og ras har rammet provinsen tidligere, og det er angivelig drept mer enn 1000 mennesker i en enkelt by i 2010.

Det er også utsatt for jordskjelv.

Yellow River Stone Forest er kjent for sitt forrevne fjellandskap preget av steinsteinstein og pilarer, og brukes som et mål i mange kinesiske TV-serier og filmer, rapporterer China Daily.

Bergformasjonene antas å være 4 milliarder år gamle. Totalt 172 personer deltar i løpet, sa Xinhua.