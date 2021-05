Ektemannen til en britisk kvinne som ble myrdet i et gresk hus ‘så morderen i ansiktet mens masken gled’ – World News

Ektemannen til en britisk kvinne som ble myrdet foran sin 11 måneder gamle datter i et gresk hjem, sier at han så ansiktet til konas drapsmann da gjerningsmannen begynte angrepet.

Caroline Crouch, 20, Crouch, innbruddstyver eksploderte mens familien sov på eiendommen deres i utkanten av Athen Glica Nera rundt klokka fem tirsdag.

Familiehunden ble også drept.

Morderen hadde på seg en motorsykkelbalaklava for å skjule identiteten sin.

Men da han kjempet med den 20 år gamle Caroline, forsvant han for å avsløre ansiktet kort, hoppet på sengen og sov for å holde henne fra å skrike, Daglig post.

Dette betyr at Carolines mann, Saralambos ‘Babis’ Anagnostopoulos, så konas drapsmann.



(Bilde: Internett ukjent)



Han fortalte greske medier at drapsmannen var høy, mørkhudet, overvektig og under 30 år gammel.

Caroline Cruz 11 måneder gamle datter gråt nær kroppen til sin 20 år gamle mor da offiserer gikk forbi i en tragisk scene etter et ran i en familieleilighet i Glica Nera, nær Athen.

Politiets fagforeningsleder George Kallyikes sa at tjenestemennene var blandet med det skadde barnet og sa at Crew angrep hendene hans og prøvde å “vekke” moren.

Herr Galliakmanis sa at mamma lå med ansiktet ned etter å ha blitt bundet, bundet og bundet til sengen, og mannen hennes, 32, var i håndjern i nærheten og dekket delvis øynene og munnen hans med teip.



(Bilde: ᴄᴀʀᴏʟɪɴᴇ / Instagram)



Han skjønte ikke at kona var død før politiet ankom for å frigjøre ham.

Carolines voksne begravelse fant sted i går på Carolines voksne Alonissos Island.

Hans sørgende mor, Susan dela Gusta, sluttet seg til de 2000 øyboerne som trodde Babis, datteren Lydia og britiskfødte Caroline var deres egne.

I dag møtte Susan og Carolines svigermor, Georgia Coparido, Lucas, faren til en gresk-ortodoks prest, på en kirkegård på en fjelltopp med utsikt over Egeerhavet.

I mellomtiden skal Bobby ha kommet tilbake til Athen med Lydia.

Han sies å ha led av hypoksemi med lave nivåer av oksygen i blodet og mistet bevisstheten midlertidig under angrepet.

Helikopterpiloten Anagnostopoulos sa at han var i stand til å søke hjelp på mobiltelefonen etter å ha løsnet båndene.



(Bilde: Babis Anagnostopoulos / Instagram)



Senere fortalte han journalister at han “ba” røverne om ikke å skade familien hans.

Faren sa inntrengere truet med å drepe barnet hans hvis han og fru Crouch ikke fortalte henne hvor pengene og smykkene deres var.

Han fortalte dem hvor de skulle finne pengene på 10 000 pund skjult i en monopolboks. Han sa at paret hadde kjøpt et stykke land fordi de hadde skjult en stor sum penger i hjemmet og trengte å betale byggherrene for jobben.

Mr Galliacmanis ‘kommentarer ble rapportert av den greske nyhetsportalen Newsit, Blant andre hendelser la ranerne igjen “flere ledetråder” – fingeravtrykk og DNA-bevis – på åstedet, og hevder å ha gjort “mange feil”.

Materialet som brukes til å binde og knytte paret, inkludert offerets klær og en bukse, blir analysert av rettsmedisinske eksperter.



(Bilde: Babis Anagnostopoulos / Instagram)



Tre menn kom inn i leiligheten, og en fjerde person antas å ha ventet utenfor.

Tyvene skal ha bodd inne i familiens hjem i omtrent en halv time etter at Cruz ble drept.

Ingen arrestasjoner har blitt gjort så langt.

Politiet har utarbeidet en liste med hundrevis av navn som en del av jakten på mistenkte, og ser på nytt på ranene som har funnet sted i området.

De etterforsker hvor 300 kjente gjengemedlemmer var hvor de ble dømt for tyveri og løslatt fra fengsel. தா நீ Kunngjort.



(Bilde: ᴄᴀʀᴏʟɪɴᴇ / Instagram)



I en tale til journalister utenfor familiens hjem på onsdag sa Anagnostopoulos: “Ingen ønsket å gjennomgå det vi gikk igjennom i går. Det var en drøm.

“Vi ba tyvene om ikke å skade oss. Vi fortalte dem hvor pengene var, og ba dem om å la oss være i fred. Politiet ville ta dem.”

0 260 000 belønninger for informasjon er kunngjort av den greske regjeringen.

Minister for offentlig orden Michaelis Cristosoidis beskrev drapet som “spesielt forferdelig.”

Han la til: “I Hellas, i det greske samfunnet, møter man sjelden slik barbarisme, selv ikke blant kriminelle.”