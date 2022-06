Elbilbrukere må snart forlate parkeringsplassen når batteriet er fullt

For å bekjempe uautorisert lading vil det snart bli obligatorisk å lade elbilen din på en dedikert parkeringsplass, som kunngjort lørdag av den føderale mobilitetsministeren, George Gilkennett, i avisene Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg og Gazette van Antwerpen.

Fra slutten av sommeren vil det være påbudt å lade elbilen på en parkeringsplass utstyrt med ladestasjon. Sjåfører skal få parkere der mens batteriene lades, men det er ikke lenger mulig. Miljøministeren håper derfor å sikre rotasjon ved ladestasjoner. George Gilkennet vil også oppgi motorveikoden slik at parkering i et elektrisk lasteområde lovlig anses som en parkeringsplass.

«rotasjonstegning»

Så eiere av elbillader vil bli pålagt å betale parkeringsavgiften som alle andre brukere. Lokale myndigheter vil kunne straffe sjåfører som parkerer på et sted utstyrt med en ladestasjon, men kjøretøyet deres er ikke ladet.

I Antwerpen, for eksempel, er det allerede et «rotasjonsgebyr» på €0,01 per minutt for alle som holder seg parkert på en offentlig ladestasjon når batteriet allerede har blitt ladet over en lengre periode. I Brugge er det derimot tillatt å parkere ved en offentlig ladestasjon i maksimalt to til fire timer.