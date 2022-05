Elbiler er ikke veldig grønne? Tre validerte argumenter!

Et hyppig argument er at disse elbilene slipper ut Mye klimagasser av termobiler På grunn avElektrisitet De bruker det i seg selv fra kraftverksproduksjon ved bruk av fossilt brensel som kull.

Energibruk under kjøring

Men ifølge US Environmental Protection Agency, en elbil ladet i St. Louis, Missouri (en av statene som er mest avhengig av kull for elektrisitet) produserer i gjennomsnitt 154 gram karbondioksid (CO2) per kilometer vs 236 gram per termisk kjøretøy.

Karbonfotavtrykket til et elektrisk kjøretøy avhenger av regionen eller landet det sendes i.

Den er høyere i land som Polen eller asiatiske land, som produserer en stor del av sin elektrisitet fra kull, enn i Belgia, hvor den er mer avhengig av kjernefysisk.

Total livssyklus energiforbruk for kjøretøyet

Og når vi tar i betraktning hele livssyklusen, inkludert produksjon av råvarer til batterier og starten på resirkulering ved slutten av levetiden, Termobiler gjenstår Mye mer CO2-utslipp Fra elbiler konkluderte ekspertorganisasjonen International Council on Clean Transportation (ICCT) en omfattende studie.