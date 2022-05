Elbiler: Her er grunnen til at det er så komplisert å installere en ladestasjon når du bor i en bygård

Offentlige myndigheter fremmer i økende grad kjøp av elbiler. Det er klart at disse kjøretøyene krever installasjon av ladestasjoner i hjemmene til eierne. Problem: Prosessen er svært komplisert når du bor i en bygård.

Siden 2019 kan ikke sameier hindre deres medlemmer i å installere ladestasjon på parkeringsplassen. Men i dag fraråder mange tillitsmenn å gjøre dette. «For øyeblikket er alt dette ladestasjoner for elbiler på offentlige steder som kan utgjøre en fare, det vil si underjordisk, det nekter vi. Vi sier til eiendomseierne: «Vent, vi prøver å finne felles løsninger». Utendørs felles terminalinstallasjon, for eksempel«,» forklarer Tanguy de Gerlach, Syndicate of Common Ownership.

Under diskusjon: svært restriktive sikkerhetstiltak. Det er fortsatt ingen juridisk ramme, kun anbefalinger gitt av brannmenn. «Vi vil på de fleste parkeringsplasser kun pålegge sprinkleranlegg, og dermed automatiske slokkeanlegg, røyksugeanlegg for røykutslipp, og deteksjonsanlegg som vil varsle oss tidlig.«, refererer til Patrick de Heuser, offiser i Walloon Brabant Rescue Zone.For målet er på den ene siden å huse beboere så raskt som mulig, men også å kunne sikre innsatspersonell, det vil si brannmenn.«.

Hva er budsjettet for stasjonene?

I de fleste bygninger er det ikke slikt brannsikkerhetsutstyr, og installasjonen er svært kostbar. Lagt til budsjett til en av de allerede flotte ladestasjonene. «For en veldig grunnleggende installasjon, som et sameie kan si har to eller fire kontakter, ender vi opp med budsjetter under €10 000. På den annen side, hvis sameiet bestemmer seg for å installere noe mer omfattende, med mulighet for at hver sameier har en kobling i garasjen sin, kan vi ende opp med budsjetter i overkant av 30 000,- selv i større installasjoner. Mer enn 100 000 euro«,» identifiserer Rafael Cugnot, elektriker.

Enten det er en elektriker, brannmenn eller administrative sekretærer, venter de alle på tydelig veiledning, enten lokal eller europeisk.