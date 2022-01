Elbiler i Norge slår rekorder igjen i 2021

Norge bekrefter sin globale eksepsjonsposisjon innen 2021, med markedsandelen for elbiler som nærmer seg 2/3. 113.751 elbiler er solgt i inneværende år I følge offisiell statistikk Den står for 64,5 % av alle nye biler som selges til privatpersoner. En verdensrekord i dette landet, den har allerede begynt å elektrifisere flåten sin til andre deler av verden og fortsetter den i et godt tempo.

Elbilers rolle i detaljhandelen i Norge det siste tiåret (kart Maggenerering)

Veksten av elbiler mellom 2020 og 2021 er svimlende, med mer enn 48 % av ytterligere kjøretøyer som selges i løpet av et år. Neste år spår OFV, organisasjonen som overvåker det norske bilmarkedet, at markedsandelen for elbiler vil overstige 80 %. Hvis vi legger til hybridbiler, er markedsandelen for elektrifisering nær 92 %, noe som setter landet på vei til å nå 100 % i år:

Norge kan oppnå 100 % elektrifisert bilsalg innen 6 måneder

Overfor hybrider og fullelektriske biler er termomodellene i Norge kun et fall: 4 % for bensin og mer for diesel. Dette er et resultat av politikken som regjeringen i mange år har ført til fordel for elektrisitet. Batteridrevne biler har nesten ingen avgift, mens biler med forbrenningsmotor beskattes mer og har mange fordeler fremfor å kjøre strøm, inkludert gratis byregninger.

Nå som endringen går bra, planlegger regjeringen å reversere noen av fordelene, spesielt ved å få tilbake moms på dyrere modeller. Det norske bilmarkedet har solgt 176.276 biler til privatpersoner i år, og slått en historisk rekord. Salg av elektrifiserte modeller ser ikke ut til å endre varmen ettersom det kommer nye til på veiene, noe som nok ikke vil være målet.

Bilsalg til privatpersoner i Norge i ti år, med variasjon for helelektriske modeller (kart Maggenerering)

I mellomtiden, hvem er Tesla igjen Har stor nytte av denne utviklingen Elektriske biler. Den amerikanske produsenten solgte 20 397 biler, rangert først blant Volkswagen og Toyota. Ikke overraskende solgte Model 3 12.058 enheter mer enn den japanske produsentens hybrid-SUV, Toyotas RAV4.

I Frankrike er elbiler under 10 % markedsandel i år, og Model 3 har kommet inn på topp 10 av biler som selges til privatpersoner, men er langt fra topplasseringen. Det franske bilmarkedet er imidlertid større enn Norge, så størrelsesmessig solgte Tesla mer i Frankrike.

Model 3 kommer inn på topp 10 bestselgende biler i Frankrike i 2021