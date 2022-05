Elbiler slipper ut like mange fine partikler som andre

Hva snakker vi om? Partikler produsert av dekk under slitasje ved kontakt med veibanen, av bremseskiver og kalipere samt av fjæring. Den står nå for mer enn halvparten av partiklene som produseres av veitrafikken.

«Partikkelpartiklene som slippes ut utenfor eksosen varierer i størrelse fra noen få nanometer (ultrafint) til noen få mikrometer (mikro). Disse partiklene inneholder ulike metalliske elementer (jern, kobber, sink, Ba, etc.) og svovel i tillegg til overveiende karbon Big». Disse elementene kan forårsake uheldige helseeffekter, ifølge rapporten.

ADEME bemerker at regenerativ bremsing for elektriske kjøretøy – som gjør det mulig å bremse kjøretøyet ved å returnere strøm til batteriet uten å kreve handling på de fysiske bremsene – gjør det mulig å redusere partikkelutslippene betydelig på grunn av bremsing.: 3 % i tilfellet av et elektrisk kjøretøy, mot 25 % av kjøretøyets totale varmeutslipp.

kansellerte ytelser

På den annen side fant byrået at «Siden massen til elbiler er større enn for termiske kjøretøy, påvirker dette dekkbredden og øker dermed utslippene av dekk/veipartikler (som er 61 % av PHE PM10 for et elektrisk kjøretøy, mot 47 % for et termisk kjøretøy) og for de resuspendert (36, 28). % henholdsvis av PHE PM10)».

Hun fortsetter: «ADermed oppveier disse ulike komponentene hverandre i absolutte tall, og dermed viser ikke nyere studier noen signifikant forskjell i totale partikkelutslipp mellom langdistanse elektriske kjøretøy og nåværende nye forbrenningskjøretøyer som praktisk talt ikke slipper ut partikler..

sekundære partikler

Imidlertid bestemte ADEME fortsatt at termoelektriske forbindelser avgir «Nitrogenoksider og flyktige organiske forbindelser som, avhengig av værforhold, kan bidra til dannelsen av sekundære partikler, noe som ikke skjer i elektriske kjøretøy.»

Dermed vil elbilen beholde denne lille fordelen, med tanke på partikkelutslipp uansett.