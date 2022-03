Elden Ring har allerede solgt mer enn 12 millioner eksemplarer

FromSoftwares spill er en virkelig suksess. I en pressemelding kunngjør Bandai Namco at tittelen har tiltrukket seg mer enn 12 millioner spillere på alle plattformer (konsoller og PC).

For Hidetaka Miyazaki, spilldirektør og administrerende direktør i FromSoftware, «det er utrolig hvor mange som har spilt Elden Ring. Jeg vil gjerne uttrykke vår oppriktige takk på vegne av hele utviklingsteamet. Elden Ring er basert på en mytologisk historie skrevet av George RR Martin. Vi håper at spillere vil nyte et høyt nivå av frihet når de begir seg inn i denne enorme verden, utforsker de mange hemmelighetene og møter de mange truslene. Takk for din fortsatte støtte.”

Yasuo Miyakawa, administrerende direktør i Bandai Namco Entertainment ønsket også å takke spillerne. «Jeg vil benytte anledningen til å takke alle våre fans som har ønsket Elden Ring velkommen til videospillsamlingen deres. Jeg er veldig stolt over å ha vært med på å lage et så fantastisk og fantastisk spill med FromSoftware, under regissør Miyazaki, og med George RR Martin. Det er lagt ned mye arbeid i å skape Elden Ring og overgå forventningene til våre fans rundt om i verden. Med samme mål vil vi fortsette arbeidet med å vokse merkevaren utover selve spillet og inn i alles daglige liv. Vi vil fortsette å bringe moro og tilfredsstillelse gjennom underholdning, slik at vi kan få kontakt med våre fans rundt om i verden.”