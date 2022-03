Elden Ring Sales: Fullt hus i USA, først på Xbox i februar | xbox one

Etter å ha erobret britiske land, elden ring griper urokkelig amerikansk territorium. Hvis det var nødvendig med mer bevis på at spillet forårsaket et virkelig jordskjelv i videospillindustrien, oppgir OD som kan konsulteres venturebeat gjør oss svimle og det burde ende opp med å overbevise oss, og dette, mens den siste kreasjonen av Studio From Software kun har vært tilgjengelig i mindre enn en måned på de forskjellige plattformene.

En bragd oppnådd på noen få uker for Elden Ring

Det er nok å ta en titt for å innse at disse dataene gir ganske oppbyggelig informasjon som bekrefter den enorme suksessen til denne Souls Like. Dermed påpeker Mat Piscatella detelden ring det er det nest bestselgende videospillet i USA de siste 12 månedene. Disse salgstallene for februar måned som nettopp har passert lar den til og med ta førsteplassen i Xbox- og Steam-rangeringen.

Elden Ring startet som det bestselgende spillet i februar 2022 og 2022 til dags dato. Salget av Elden Ring i utgivelsesmåneden var det nest høyeste av alle utgitte titler de siste 12 månedene, bak Call of Duty: Vanguard, som ble utgitt i november 2021. Elden Ring ble rangert som nummer fem blant spillene. bestselgere i løpet av de 12 månedene. periode som slutter i februar 2022. Elden Ring rangerte først på Steam- og Xbox-plattformene i februar, og nummer to på PlayStation.

En trio som ser flott ut.

For å fullføre denne pallen hadde Piscatella noen få ord for å fremkalle forestillingene til Horizon Forbidden West og Total War: Warhammer III, som henholdsvis inntar andre- og femteplassen av de bestselgende videospillene på amerikansk territorium i løpet av februar måned 2022. Interessant nok satte utgivelsen av Forbidden West på PlayStation 5-versjonen Sony en ny rekord når det gjelder salg, mens Total War: Warhammer III gjorde det spesielt bra på Steam:

Horizon Forbidden West var det nest bestselgende spillet i februar 2022, samtidig som det tok førsteplassen på PlayStation-plattformene. Salget av PlayStation 5-versjonen satte ny rekord for en konsollutgivelsesmåned. Total War: Warhammer III startet som det femte bestselgende spillet i februar 2022 og ble også rangert som nummer to på Steam. Spillet ble også utgitt på abonnementstjenestene PC Game Pass og Xbox Game Pass Ultimate.

Er Elden Ring klar til å slå andre rekorder? Det får vi se i ukene som kommer. En oversikt over klassifiseringen kan ses gjennom bildet tilgjengelig nedenfor.

